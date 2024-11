Muškarci i žene i dalje imaju drugačije uvjete za odlazak u mirovinu

Pripremate se za mirovinu ili se uskoro planirate umiroviti? Uvjeti za odlazak u mirovinu ovise o tipu mirovine za koji se želite prijaviti, što ponovno ovisi o vašem stažu i godinama života. Uvjeti su također drugačije za muškarce i žene - trenutno, žene mogu ranije ostvariti pravo na mirovinu, no ova se razlika postupno smanjuje s ciljem potpunog izjednačavanja do 2030. godine.

Struktura hrvatskog mirovinskog sustava

Hrvatski mirovinski sustav sastoji se od tri stupa:

Prvi stup - obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti Drugi stup - obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Treći stup - dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Prvi stup je obvezan za sve zaposlene i samozaposlene osobe, dok je drugi stup obvezan za osobe mlađe od 40 godina pri prvom zaposlenju. Treći stup je dobrovoljan i dostupan svima koji žele dodatno štedjeti za mirovinu.

Uvjeti za odlazak u mirovinu za muškarce

Uvjeti za odlazak u mirovinu ovise o vrsti mirovine koju želite ostvariti. Prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), postoje sljedeće glavne vrste mirovina: starosna, prijevremena starosna, invalidska i obiteljska mirovina.

Starosna mirovina

Za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, potrebno je imati:

65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža

Prijevremena starosna mirovina

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu su:

60 godina života i najmanje 35 godina mirovinskog staža

Važno je napomenuti da prijevremena starosna mirovina podliježe trajnom umanjenju, što znači da će vaša mirovina biti manja nego da ste čekali punu starosnu dob.

Invalidska mirovina

Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje se u slučaju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, uz ispunjavanje određenih uvjeta vezanih uz staž osiguranja.

Obiteljska mirovina

Obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji preminulog osiguranika ili korisnika mirovine, pod određenim uvjetima.

Uvjeti za odlazak u mirovinu za žene

Po mnogim stvarima žene i muškarci u Hrvatskoj nisu jednako u očima Zakona. No uskoro će se i to promjeniti. Iako muškarci imaju pravo na mirovinu za 65 odnosno 60 godina, ženama je to malo drugačije. Unatoč tome i muškarci i žene imaju pravo na isti tip mirovine ukoliko za nju ispunjavaju uvjete.

Starosna mirovina

U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi. Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Uvjeti za starosnu mirovinu za žene prikazani su na sljedećoj tablici:

Foto: mirovinsko.hr

Prijevremena starosna mirovina

U prijelaznom razdoblju od 2020. do 2029. godine žene ostvaruju pravo na prijevremenu starosnu mirovinu prema povoljnijim uvjetima, s nižom starosnom dobi i kraćim mirovinskim stažem. Od 1. siječnja 2030. izjednačavaju se uvjeti za žene i muškarce.

Uvjeti za prijevremenu starosnu mirovinu za žene prikazani su na sljedećoj tablici:

Foto: mirovinsko.hr

Invalidska mirovina

Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje se u slučaju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti, uz ispunjavanje određenih uvjeta vezanih uz staž osiguranja.

Obiteljska mirovina

Obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji preminulog osiguranika ili korisnika mirovine, pod određenim uvjetima.

Kako izračunati kada možete u mirovinu i koliko možete očekivati?

Osnovna formula za izračun mirovine je: M irovina = Osobni bodovi × Mirovinski faktor × Aktualna vrijednost mirovine.

Osobni bodovi se računaju na temelju plaća i mirovinskog staža, mirovinski faktor ovisi o vrsti mirovine, a aktualna vrijednost mirovine je parametar koji se redovito usklađuje. Postoje online kalkulatori koji vam mogu pomoći u ovom izračunu na stranicama HZMO-a ili REGOS-a. Jednostavnim pristupom personaliziranom mirovinskom kalkulatoru putem sustava e-Građani prikazuju se tri simulacije iznosa buduće mirovine: A, B i C.

Simulacija A prikazuje do sada stečena mirovinska prava i stanje mirovinske štednje. Prikazan iznos mirovine predstavlja projekciju iznosa starosne mirovine na dan izračuna tj. ako od dana izračuna do ostvarivanja uvjeta za mirovinu korisnik više ne bi radio.

Simulacija B prikazuje projekciju iznosa buduće mirovine u slučaju da će buduće plaće osiguranika do umirovljenja biti na razini sadašnje plaće. To je projekcija iznosa starosne mirovine koju će korisnik ostvariti ako će od tog trenutka do odlaska u mirovinu zadržati svoj sadašnji status u mirovinskom osiguranju. Ako je korisnik u tom trenutku zaposlen, pretpostavlja da će nastaviti raditi uz isti broj radnih sati (puno ili nepuno radno vrijeme) i plaću na razini one koju ima u trenutku izračuna. Također, ako korisnik u tom trenutku nije zaposlen, pretpostavlja se da neće raditi do umirovljenja.

Simulacija C omogućava unos podataka prema slobodnom odabiru korisnika, a prikazuje se očekivani iznos mirovine u izabranoj opciji umirovljenja. Ova simulacija korisnicima omogućava uvid u to kako promjene za vrijeme trajanja radnog vijeka, poput visine plaće i dobi umirovljenja, utječu na iznos buduće mirovine. Na taj način osiguranici mogu od prvog radnog odnosa predvidjeti koliki učinak odluka donesena za vrijeme radnog vijeka ima na iznos budućih mirovinskih primanja.

Dokumentacija potrebna za mirovinu

Kao i za većinu postupaka u Hrvatskoj, i za odlazak u mirovinu vam treba određena dokumentacija. Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu / prijevremenu starosnu mirovinu / starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika / prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca možete preuzeti stranicama mirovinskog ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu.

Foto: Pexels

Tiskanicu zahtjeva za invalidsku mirovinu možete preuzeti također na stranicama mirovinskog ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu. Ako je riječ o privremenoj invalidskoj mirovini, priložiti treba i potvrdu nadležne službe za zapošljavanje o razdoblju nezaposlenosti nakon završene profesionalne rehabilitacije. Treba i dokumentaciju koja potvrđuje da je invalid rada na poziv nadležne službe za zapošljavanje bez odgađanja prihvatio ponudu o radu, odnosno da nije prihvatio ponuđen posao.

Postupak za obiteljsku mirovinu nešto je kompleksniji. Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti osiguranika, zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe koja podnosi zahtjev. Ako se pravo na obiteljsku mirovinu ostvaruje nakon smrti korisnika mirovine, zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi/uredu HZMO-a koji je isplaćivao mirovinu. Tiskanicu zahtjeva za priznanje prava na obiteljsku mirovinu / zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine također možete preuzeti na stranicama mirovinskog ili kupiti u Narodnim novinama. Popis potrebne dokumentacije naveden je u zahtjevu za priznanje prava.

Kada predati zahtjev za mirovinu?

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije mjesec dana prije prestanka osiguranja. Prema ZOMO-u, pravo na mirovinu ostvaruje se nakon prestanka obveznog mirovinskog osiguranja. Ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja, osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga idućeg dana nakon prestanka osiguranja. Ako je od prestanka osiguranja prošlo više od šest mjeseci osiguranik ima pravo na mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Postupak je drugačiji kod invalidske ili prijevremene invalidske mirovine. Za vrijeme zaposlenja ili drugog svojstva koje je temelj osiguranja, postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, može se pokrenuti i na prijedlog izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Kad je u pitanju pokretanje postupka za obiteljsku mirovinu, tu posebno trebati paziti na vremenski okvir. Član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od dana kada su ispunjeni uvjeti i ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od šest mjeseci od dana ispunjenih uvjeta. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, član obitelji ima pravo na obiteljsku mirovinu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag. U slučaju smrti korisnika mirovine, pravo na obiteljsku mirovinu može se steći najranije od prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je korisnik mirovine umro.

