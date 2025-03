Severe Weather Europe spominje snažnu anomaliju, toplinsku kupolu, ali i Hrvatsku

Meteorološko proljeće 2025. stiglo je u Europu, a vremenski obrasci postaju znatno topliji dok ulazimo u prvi tjedan nove sezone, javlja Severe Weather Europe. Prognozira se značajna toplinska kupola koja će donijeti toplinski val diljem središnje i istočne Europe, s temperaturama znatno iznad normale do sljedećeg vikenda.

"Opsežno blokiranje započelo je u ponedjeljak, postupno jačajući sustav visokog tlaka na površini diljem središnjih dijelova europskog kontinenta. To će dovesti do razdoblja znatno toplijeg od uobičajenog za veći dio Europe, pri čemu će najizraženije temperaturne anomalije biti u drugoj polovici tjedna. Najviše temperature i odstupanja od prosjeka očekuju se u središnjoj, istočnoj i sjevernoj Europi, uključujući Balkanski poluotok. Temperature će biti 10-15 °C iznad normale", navodi SWE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Severe Weather Europe dodaje kako će se pod intenzivnom toplinskom kupolom u višim slojevima atmosfere uspostaviti najmanje tjedan dana dug toplinski val, te da bi se vremenski obrazac mogao promijeniti nakon vikenda, dok sjeverni Atlantik stvara duboki ciklon prema Azorima i jugozapadnoj Europi.

Foto: Severe Weather Europe Temperature će biti 10-15 °C iznad normale

Uzrok snažnih temperaturnih anomalija

Toplinska kupola velikih razmjera obično uzrokuje snažne temperaturne anomalije. "Kada su u prošlosti zabilježeni značajni i povijesni toplinski valovi u Europi, Sjedinjenim Državama i Kanadi, upravo je toplinska kupola bila njihov uzrok", navodi SWE. Toplinska kupola obično dominira ljetnim vremenskim obrascima na oba kontinenta i dosta je neobično da se pojavljuje ovako rano u godini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraz toplinska kupola koristi se kada se razviju izrazito visoke temperature. "Gornji greben atmosfere, ili vrlo topla zračna masa na višim visinama, poznata i kao gornji visoki tlak (ili blokirajući visoki tlak), obično formira toplinsku kupolu. Ovaj vremenski obrazac donosi vrlo visoke, a ponekad i rekordno visoke temperature regijama ispod njega. Ovaj se pojam koristi kada se široko područje visokog tlaka zadrži nad velikim dijelom kontinenta. Ako je događaj izuzetno stabilan i ekstreman, obično traje nekoliko dana ili tjedana. Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Opsežna kupola zarobljava topli zrak na svim razinama ispod sebe, pri čemu slojevi zraka tonu prema tlu. Zbog toga zračna masa postaje izrazito topla na najnižim visinama i ekstremno vruća pri površini", objašnjavaju u SWE-u.

Napominju kako toplinski val povezan s toplinskom kupolom stvara stabilne vremenske prilike i često suh zrak s minimalnim izgledima za oborine ili oblake. To se događa zbog spuštanja zračnih masa u središtu toplinske kupole, što rezultira porastom temperatura.

Vrhunac se očekuje u petak

"Toplinske kupole također su često odgovorne za smrtonosne toplinske valove diljem svijeta, jer ekstremna vrućina traje dugo. Tijekom posljednjih nekoliko ljetnih sezona, ovakvi događaji donijeli su rekordne temperature u mnogim zemljama svijeta, ponekad se protežući i u jesen. Dnevne prosječne i maksimalne temperature pod toplinskom kupolom obično su znatno iznad prosjeka. Kada je kupola vrlo jaka, može izazvati ili oboriti postojeće povijesne rekorde. Ovo postaje osobito izraženo kada se ovakva značajka razvije tijekom ranog ljeta ili jeseni", navodi SWE.

Napominju kako će sredinom tjedna opsežan blokirajući visoki tlak sazrijeti nad Europom, dominirajući većim dijelom kontinenta. Njegov će se centar nalaziti nad istočnom i središnjom Europom te Balkanskim poluotokom. "Dalje na zapadu, dugovalni trokut počet će se produbljivati i kliziti prema jugu, prema Azorima. Toplinska kupola uspostavit će dugotrajan toplinski val, zahvaćajući Europu temperaturama znatno višim nego što su nedavno zabilježene. Petodnevna temperaturna anomalija pokazuje koliko će intenzivna toplina biti. Općenito, temperature će biti 10-15 °C iznad normalnih vrijednosti za istočnu Europu početkom ožujka. U srijedu će temperature biti 6-10 °C iznad normale od Njemačke i Austrije do Poljske, Bjelorusije i Ukrajine. Toplina će se također pojačati u zemljama Balkanskog poluotoka", piše SWE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaju kako će se toplinski val proširiti i na sjevernu Europu, dosežući južnu Norvešku i Švedsku u srijedu. Vrhunac toplinske kupole i povezane topline očekuje se u petak, kada će temperature postati još nekoliko stupnjeva više nego sredinom tjedna.

Foto: Severe Weather Europe

Na udaru i krajnji istok Hrvatske

"Značajne temperaturne anomalije zabilježit će se u istočnoj Europi, gdje će temperature biti 10-15 °C toplije od uobičajenih vrijednosti u Poljskoj, Bjelorusiji, Ukrajini, Moldaviji i Rumunjskoj. To će dnevne temperature podići na 16-19 °C, što je prilično visoko za početak ožujka. Neka područja u Rumunjskoj, Moldaviji i južnoj Ukrajini mogla bi doseći prag od 20 °C. Slični uvjeti prognoziraju se i za zemlje Balkanskog poluotoka, s temperaturama u gornjim desetima i lokalno do niskih dvadesetih stupnjeva. Temperature će biti najviše tamo gdje će suha zračna masa pomoći popodnevnom zagrijavanju. Uobičajeno najtoplija područja na Balkanu su krajnji istok Hrvatske i sjever Srbije, južna Rumunjska i sjeverna Bugarska. Italija i Mediteran ostat će na rubu blokirajućeg visokog tlaka na istoku, pa temperature neće biti toliko značajno iznad normale kao na Balkanu", prognozira SWE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Severe Weather Europe

Postupno, tijekom vikenda, uvjeti će se vratiti na uobičajene vrijednosti kako vlažnije zračne mase stignu sa zapada.

"Vremenski modeli slažu se da će promjena stići tijekom vikenda. Veliki, duboki gornji val spustit će se daleko na jug preko sjevernog Atlantika, a blokirajući visoki tlak na istoku će oslabjeti i raspasti se. Do subote će val dosegnuti Azore i krenuti istočno prema Iberiji, donoseći visoku vlagu i vjetrove na poluotok. Očekuje se obilna kiša u Portugalu, Španjolskoj, južnoj Francuskoj i Gibraltaru. Lokalno će pasti više od 200 mm kiše od subote do idućeg utorka. Najveće količine prognoziraju se za istočnu Španjolsku, gdje bi mogle dosegnuti i do 300 mm. To bi moglo uzrokovati lokalne poplave rijeka. Očekuju se značajne visine valova do 10 metara između Azora i Portugala u subotu", navodi SWE.

POGLEDAJTE VIDEO Stravični prizori bujica koje nose aute na popularnom otoku