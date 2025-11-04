Odlučeno tko će ove godine predvoditi Kolonu sjećanja

Predstavljeni su programi koji će se održavati u Vukovaru i Škabrnji te je upućen poziv svima da dostojanstveno i s pijetetom obilježimo spomendan posvećen svim žrtvama iz Domovinskog rata, priopćilo je Ministarstvo branitelja.

Povodom organizacije ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Ministarstvu hrvatskih branitelja održana je 10. sjednica Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj.

Sjednicu je predvodio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ujedno predsjednik Vijeća, uz njega je bio i državni tajnik Zlatan Bašić, zamjenik predsjednika, a sudjelovali su svi članovi Vijeća ili njihovi zamjenici te gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček i načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara.

U uvodnom obraćanju ministar Medved izvijestio je o nedavno provedenoj identifikaciji četvorice hrvatskih branitelja u Vukovaru, kao i o posljednjim ispraćajima koji će se održati u narednim danima, te istaknuo da je traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu i nadalje prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kolonu će predvoditi braniteljice Vukovara

Gradonačelnik Pavliček i načelnik Škara predstavili su programe koje su pripremili Grad Vukovar i Općina Škabrnja te su jednoglasno usvojeni programi obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Gradonačelnik Vukovara istaknuo je kako će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi braniteljice Vukovara zajedno s članovima obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih hrvatskih branitelja i braniteljima Vukovara, a načelnik Škabrnje izvijestio je o uređenju Memorijalnog centra, koji bi uskoro trebao biti dovršen.

Na kraju sjednice upućen je poziv svima da dostojanstveno i s pijetetom obilježimo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a Ministarstvo hrvatskih branitelja i ove godine pruža potporu udrugama sufinanciranjem prijevoza i drugih aktivnosti vezanih uz obilježavanje tog spomendana.

