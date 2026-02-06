Predstavljen program 77. Dubrovačkih ljetnih igara: Evo koliko je Grad izdvojio za ovu manifestaciju

Program ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara, nadahnutih temom "Svjetla sjevera", predstavljen je u petak na konferenciji za medije u dubrovačkom Hotelu Kompas.

Tijekom 47 festivalskih dana, od 10. srpnja do 25. kolovoza više od dvije tisuće umjetnika će na različitim ambijentalnim lokacijama domaćoj i inozemnoj publici predstaviti preko 70 dramskih, glazbenih, baletnih, folklornih i drugih programa.

Među njima su tri premijerna naslova u dramskom programu: Držićev "Skup" u režiji Paola Magellija, Shakespeareov "Richard III." u režiji Vita Taufera i Ibsenova "Žena s mora" u režiji Ivana Plazibata.

Najavljen bogat program

Umjetnička ravnateljica Igara Martina Filjak rekla je kako program čine neki od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda, ali i ljudi koji u Dubrovnik dolaze predstaviti veliko bogatstvo dubrovačke i nacionalne kulturne scene.

"Posebno se veselim nastupu legendarnog orkestra Academy of St. Martin in the Fields s kojim dolazi njihov umjetnički voditelj, violinist i dobitnik dvaju nagrada Grammy Joshua Bell, prvom nastupu u Hrvatskoj francuskog pijanista Davida Fraya te sopranistice Pretty Yende, kao i povratku izvrsnog sastava The Philharmonix. Vjerujem da će naš snažan i motiviran tim kao i festivalska publika imati ljeto za pamćenje“, istaknula je Filjak.

V.d. ravnateljice Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović rekla je da je planirani proračun manifestacije 2.662.000 eura, od čega je visok udio vlastitih prihoda od prodaje ulaznica te dugogodišnjih sponzorstava i donacija.

"Takav financijski okvir omogućuje realizaciju zahtjevnog i produkcijski snažnog programa koji potvrđuje kapacitete i iskustvo ustanove u provedbi jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj", istaknula je.

Igre će u svom 77. izdanju biti svečano otvorene 10. srpnja pred crkvom svetog Vlaha. Na programu su, između ostalih, Roman Simović, Renaud Capuçon, Martina Filjak, Zagrebački solisti, Steven Isserlis, barokni ansambl Barokkanerne, Vienna Berlin Music Club – The Philharmonix, Zagrebačka filharmonija, David Khrikuli, Dubrovački simfonijski orkestar, Ivana Kuljerić Bilić i Andrey Gugnin.

Na igre stižu i Matej Mijalić, Marin Maras, Marko Genero, Vid Veljak, Krešimir Stražanac, Hedayet Djeddikar, Zbor Blasius, Dubrovački komorni zbor, Ivan Ščepanović, Valentin Egel, Christian Vasquez, Branimir Pustički, Dunja Bontek, Eva Šulić Brajčić i Mirabai Weismehl Rosenfeld.

Igre će 25. kolovoza tradicionalno zatvoriti Opera gala koncert. Uz Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Sebastiana Lang Lessinga nastupit će sopranistice Pretty Yende i Darija Auguštan te bas-bariton Erwin Schrott.

POGLEDAJTE VIDEO: Najskuplji doček u Hrvatskoj: Dubrovnik ne štedi za 2026., goste zabavljaju Jakov Jozinović i Dino Merlin