Plenković na Vijeću za digitalnu transformaciju: 'Postali smo digitalno dostupna država'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjeda 3. sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju.

Glavne teme sjednice su izazovi i prilike digitalne transformacije Hrvatske, provedba Strategije digitalne Hrvatske do 2032. te novi digitalni paket Europske unije, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju u službi građana i poduzetnika.

Na sjednici se raspravlja o širokom spektru tema: od digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata i unaprjeđenja informacijskog sustava prostornog uređenja, do digitalizacije tržišta kapitala. Poseban fokus stavljen je na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju te dijagnostici i preciznoj medicini, kao i na digitalnu zelenu transformaciju te jačanje hrvatskog IT sektora.

Posebnu pozornost privukli su Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica namijenjena testiranju u stvarnim okruženjima, te Rinno, prvi prototip humanoidnog robota u potpunosti razvijen u Hrvatskoj. Razgovor premijera i humanoidnog robota Rinna možete pogledati OVDJE.

Na uvodnom dijelu sjednice, premijer Plenković komentirao je trenutačni položaj Hrvatske na globalnoj i europskoj digitalnoj karti.

Jedan od najbržih rastova pokrivenosti

Premijer je pojasnio kako sustav e-Građani koristi 2,2 milijuna građana, dok aplikacija m-Građani u šest mjeseci bilježi 110.000 korisnika.

Kroz državnu sabirnicu provedeno je 415 milijuna transakcija, čime je ušteda građana na vremenu, gorivu i parkiranju procijenjena na 400 milijuna eura, poručio je Plenković.

Premijer navodi kako 75,4 posto kućanstava ima pristup optičkom internetu te da je postavljeno više od osam tisuća kilometara svjetlovodnih niti. Također, Plenković je istaknuo da Hrvatska ima jedan od najbržih rastova pokrivenosti: prije pet godina manje od tri na 20 kućanstava imalo je pristup 5G mreži, dok danas taj pristup ima 19 od 20 kućanstava.

Osnovne digitalne vještine posjeduje 59 posto hrvatskih građana, što je iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 56 posto. Razina do koje se usluge mogu obaviti online doseže 96 posto, čime je Hrvatska postala digitalno dostupna država, zaključio je Plenković.