Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na svečanosti u Kninu povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 29. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

"Oluja je bila najučinkovitija opcija oslobađanja Hrvatske tu na jugu, gdje je sve počelo. Oluja je bila posljednji udarac zločinačkoj državi pod kontrolom Miloševića", rekao je predsjednik na početku svog govora.

"Daleko od toga da je sve bilo savršeno, ali vidimo da je jedna od najvećih stvari bila briga o životima naših vojnika. To se provlačilo cijelo vrijeme i o ljudima se brinulo. Naši gubici su u ratnim okolnostima bili razmjerno podnošljivi. Završim operacijama prethodile su operacije uvježbavanja i naoružavanja. Pomoć naših današnjih zapadnih saveznika bila je sporadična. Ovo nisu naknadne žalopojke ili optužbe, govorim to radi povijesne istine. Samo nama je istinski stalo do naše države", rekao je predjednik Zoran Milanović.

"Nitko ne zagovara izolacionizam niti je nepovjerljiv prema vrijednostima koje nas svrstavaju na Zapad, ali sam svjestan čemu nas uče iskustva iz prošlosti", rekao je. "Čast svim partnerima, ali to je ipak prije svega dobrodošla nadgradnja. Temelj je naša vjera da Hrvatska ovisi o svojim ljudima. Temelj je spremnost da budemo jedni uz druge i u neizvjesnim vremenima, kakva su i ona danas", rekao je Milanović.

"Ako se previše vežemo uz bilo koga, naši ljudi mogu biti samo na gubitku. Ničije veze s inozemnim centrima moći neće nam pomoći. Ne može se doći nikamo preko veze. Budimo skeptični prema svakom tko nas bude uvjeravao da do blagostanja možemo doći nečijom milošću. Istinska sreća našoj domovini neće doći izvana. Ne slavimo da bismo prkosili ili provocirali bilo koga. Ne utjerujemo ratnički duh u stanovništvo, to je nepotrebno. Tu smo da se sjetimo koliko je krvi bilo potrebno da se odupremo pokoravanju, to je prava riječ. Utoliko je proslava pobjede vrelo našeg samopouzdanja i samosvijesti", rekao je predsjednik.

"Slobodu ne smijemo mijenjati...", zaključio je Milanović.

Vojno-redarstvena operacija Oluja započela je 4. kolovoza 1995 godine u 5 sati, a već do 7. kolovoza Hrvatska je vojska oslobodila okupirana područja u Dalmaciji, Lici, Kordunu i Banovini te ih vratila u sastav Republike Hrvatske. Obljetnica Oluje svake se godine obilježava 5. kolovoza, na dan kada su hrvatski vojnici ušli u Knin, tada glavni grad samoproglašene paradržave Republike Srpske Krajine (RSK).

Svečanost je počela tradicionalnom budnicom.

​U 9 sati kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića odali su počasti poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima​, vijence ​su položili predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO-u Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, najviši državni dužnosnici, kao i predstavnici županija i gradova.

Program se nastavlja središnjom svečanosti nakon četrdesetak minuta na stadionu NK Dinara​. Putem videozida na ​tom mjestu i središnjem gradskom trgu prati se dio programa koji se odvija na Kninskoj tvrđavi, gdje je tradicionalna ceremonija podizanja zastave RH. ​Nakon toga je predviđena zvonjava kninskih crkvenih zvona, podizanje hrvatske zastave uz pjevanje himne i ​ispaljivanje plotun​a. ​Osim toga su na stadionu prigodna obraćanja, čitanje povjesnice VRO-a Oluja te imena poginulih i nestalih u operaciji​

