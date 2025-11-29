Pravaši se okupili pred stanom Dalije Orešković i puštali Thompsona: Sve je nadgledala policija

Autohtona Hrvatska stranka prava organizirala je danas prosvjed "domoljuba protiv Jugoslavenke Dalije Orešković" ispred njezina stana. Razlog je kako navode, "napad na dragovoljca Domovinskog rata Marka Perkovića Thompsona, "napad na pozdrav s kojim su branili Hrvatsku"

"Izjavila je da je Jean-Michel Nicolier plaćenik kojeg je sramota spominjati, kaže da u Jugoslaviji nije bilo nikakvog totalitarizma. Bila je na izložbi srpskog ideologa i zločinca protiv Hrvatske Dejana Medakovića i druge njezine bolesne izjave", priopćili su u pozivu na prosvjed.

Na prosvjedu se danas oko 11 sati okupilo 20-tak osoba. Pravaši su rastegnuli svoje zastave, a sa zvučnika puštali Thompsonove pjesme. Prema prvim informacijama s terena, sve je prošao bez incidenata, uz prisustvo policije.

Dalija Orešković prije prosvjeda komentirala je da je ovo okupljanje ispred njezina stana, orkestriran "od onih koji na Hrvatsku žele pribiti insignije NDH".

"S lijeve strane je moj odgovor. Dočekat ću prosvjednike s vlastitom manifestacijom "kako se brani dom, domovina, identitet, čast i ponos". Vjerujem da Hrvatska treba čuti zašto "za dom spremni" napadaju dom od 50-ak kvadrata, kupljen na hipotekarni kredit prije par desetljeća u kojem živi jedna žena, kad ih već nismo nikada vidjeli na prosvjedima protiv korupcije, niti u podršci umirovljenicima, djeci s invaliditetom, sindikatima, ili bilo kojoj drugoj skupini prema kojoj se koruptivna vlast odnosi kao maćeha. Dočekat ću ih s pozdravom, Domovini vjerni", komentirala je Orešković.

