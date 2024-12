Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja na zajedničkoj konferenciji za medije najavili su prosvjed protiv loših koeficijenata i ocjenjivanja, kao i što će biti ako Vlada ne usvoji njihove zahtjeve oko osnovnice i materijalnih prava.

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić podsjetio je da su dva spomenuta sindikata ranije tijekom godine bila aktivna po pitanju Zakona o plaćama i uredbe o koeficijentima, zbog čega su već i prosvjedovali, a u listopadu i na Ustavni sud predali zahtjev za provjerom ustanovni nekih rješenja toga zakona.

No, kaže, tu nisu stali te su vijeću predali zahtjev za redefiniranjem koeficijenata. Stipić ističe da su zaposleni u školstvu nezadovoljni Zakonom o plaćama koji je "stvorio nered".

"Sve što smo mogli napraviti, mi smo napravili. Imali smo i dva prosvjeda početkom godine, sve smo to nadopunili s 40.000 potpisa građana. Sad se postavlja pitanje hoćemo li na tome stati i čekati ili ćemo požuriti rješavanje ovih problema. Mi smo se odlučili za ovo drugo. Smatramo da ako nema pritiska, praktički je teško očekivati od Vlade da radi sindikalni posao. Naša je uloga da pokažemo da su naši članovi i zaposlenici u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima nezadovoljni rješenjima koja proizlaze iz Zakona o plaćama i nezadovoljni ovim novim koeficijentima. I oni proizlaze iz zakona o plaćama koji je stvorio nered", govori Stipić.

'Očekujemo veliki prosvjed'

Zbog tog nezadovoljstva među djelatnicima škola, dodaje, najavljuju prosvjed u Zagrebu za koji kaže da je interes već sad veliki te da će njime pokušati izvršiti pritisak na Vladu.

"Kriteriji i koeficijenti su posljedice lošeg zakona koji je donesen na brzinu. Neću reći pod pritiskom, ali ipak je to na neki način bilo uvjetovano nekim obećanjima koja su dana i koja je trebalo ispuniti. Tu su se potkrale razne vrste pogrešaka. No tu smo gdje jesmo. Kad radite tako ozbiljan prosvjed, a očekujemo da će naš prosvjed biti nešto veliko.

Paralelno obilazim županije i mogu vam reći da je najčešće pitanje kad će autobusi. Ljudi žele doći u Zagreb, pokazati nezadovoljstvo i već sada znam da će biti desetine škola iz kojih će svi radnici doći. Rezultat nekog prosvjeda je da uspiješ izvršiti pritisak, a to se mjeri brojem prosvjednika. Očekujemo veliki prosvjed gdje će naša Vlada moći vidjeti koji su razmjeri tog nezadovoljstva", tvrdi predsjednik sindikata Preporod, koji naglašava da je Zakon o plaćama donio veliku štetu, a korist malu ili nikakvu.

Osvrnuo se i na uvođenje ocjenjivanja nastavnika zbog kojeg su mogući otkazi, ali i povišice. Na taj će se način, smatra Stipić, stvoriti podjele među radnicima, a doći će i do sukoba između ravnatelja i djelatnika.

"Sve će to dovesti do neslućenih razmjera, poltronstva, sluganstva, svega onoga čemu nije mjesto u školi. Jer naše učenike odgajamo da budu drugačiji, a onda od djelatnika očekujemo da se ponašaju onako kako to inače ne uče svoje učenike", upozorava Stipić, kojemu je u cijeloj priči sporan institut otkaza čime se dodatno stvara strah.

Uskoro opširnije…