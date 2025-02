Puljanka unajmila stan, počela useljavati, a onda šok! Pojavila se prava vlasnica

U popularnoj Facebook grupi "Iznajmljivanje soba i stanova Pula", osnovanoj kao podrška podstanarima i najmodavcima, nedavno je objavljeno upozorenje: "Drage žene OPREZ! Ponovno su počeli sa iznajmljivanjem stana koji ne postoji!".

Naime, prevaranti koriste dobro uhodan modus operandi. Predstavljaju se kao bivši podstanari koji za "gazdu" traže nove najmoprimce jer se sele u drugi grad. Stan koji nude izgleda privlačno, nudi se za dugoročni najam bez sezonskog iseljavanja, uz mjesečnu cijenu od 450 eura.

Mijenjala priču o vlasnicima

Međutim, stvarnost je drugačija. Vlasnik stana navodno nije u Puli, pa traže uplatu pologa putem Western Uniona, uz obećanje da će ključ i ugovor donijeti "gazdin sin". Stan zapravo postoji, ali nije dostupan za najam, a osobe koje ga nude nisu njegovi pravi vlasnici.

Jedna Puljanka za Istru24 podijelila je svoje iskustvo s prevarantima. Nakon što je zatražila dodatne informacije, "bivša stanarka" je mijenjala priču o vlasnicima stana, prvo je tvrdila da se radi o starijim ljudima koji žive na Zlatiboru i ne koriste internet, ni telefon.

"Na moje insistiranje, nakon par razmijenjenih poruka gospođa koja se predstavljala kao bivša stanarka malo je promijenila priču i sada mi je kazala da gazde imaju restoran, da imaju puno posla i neka ostavim svoj broj pa će nas nazvati. Dala sam broj od muža i stvarno ga je nazvao jedan gospodin iz Srbije koji je rekao da je stan njihov, da ga izdaju i da će nam poslati ugovor po sinu i ključ, ali prije toga moramo uplatiti polog", ispričala je žena.

Sumnje su se potvrdile kada je njezina majka otišla provjeriti stan, gdje se doznalo da je stan u vlasništvu drugih osoba koje ga ne iznajmljuju. Vlasnici su u jednom trenutku prodavali stan, ali su od toga odustali pa odatle prevarantima slike stana koje su koristili.

Iznajmio stan koji nije njegov pa nestao s novcima

Nažalost, ovo nije bila jedina prevara koja je snašla Puljanku, na drugu je nažalost nasjela. S mužem se javila na oglas za stan te su ga otišli razgledati i uplatili polog.

"Pogledali smo stan, mislili da smo sada sigurni i uplatili polog gospodinu koji nam ga je pokazao. Sve smo dogovorili, počeli prebacivati naše stvari u stan, a onda šok. Stan nije njegov već od gospođe koja inače živi u Zagrebu, a on je tu bio samo podstanar na odlasku. Mi smo već prebacili dio stvari kada je u njega ušla žena i pitala nas tko smo mi i što radimo. Kad smo shvatili da smo ovog puta doista prevareni sve smo prijavili policiji. S nama je išla i vlasnica stana, no tamo su nam rekli da je šteta premala i kako oni za to neće pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, ali ga možemo tužiti sami", prisjeća se sugovornica.

Puljanka je tako ostala bez svog novca, a prvarant bez kazne jer je napustio zemlju. Na sreću, uspjeli su pronaći stan, a ova žena nakon svojih loših iskustava sve upozorava da budu jako oprezni prilikom traženja stana jer prevaranti vrebaju svuda.

"Treba stvarno biti oprezan kad se traži stan, ima stvarno loših podstanara, ali ima i loših iznajmljivača. I baš puno prevara", zaključuje Puljanka.

