Tomašević se naljutio pa objavio video: 'S ove dvije smiješne stranice...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo objavio je video u kojem komentira odluku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da odbije prijedlog novog Generalnog urbanističkog plana (GUP) za Zagreb. Ministarstvo je kao razlog odbijanja navelo neusklađenost s odredbama Zakona o prostornom uređenju, a dokument je vraćen na doradu uz potrebu nove javne rasprave za izmijenjene dijelove.

'Smiješna odluka'

Tomašević je kritizirao odluku Ministarstva, nazivajući je smiješnom, ali je naglasio da unatoč tome svi kapitalni gradski projekti idu dalje, uključujući Paromlin i stadion Kranjča. Istaknuo je da izmjene GUP-a sprečavaju projekte poput "zagrebačkog Manhattana" i osiguravaju ravnotežu između izgradnje i potreba za zelenim površinama, vrtićima i domovima zdravlja. Dodao je da izmjene GUP-a štite javni interes i omogućuju izgradnju po mjeri građana, a ne investitora.

"S ove dvije smiješne stranice Ministarstvo je odbilo naše izmjene GUP-a, no nemojte nasjedati na lažne vijesti. Svi naši kapitalni projekti idu dalje, od Paromlina koji se gradi pa sve do Kranjče, stadiona koji će se uskoro početi graditi. Mi nećemo odustati. I dalje ćemo gurati ove izmjene GUP-a, iako to nekima smeta zato što onemogućuju uravnoteženi razvoj grada", rekao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošla gradska vlast odgovore dobivala brže

Također je istaknuo da je prethodna gradska uprava dobivala odgovore Ministarstva puno brže, dok su oni čekali tri mjeseca. Optužio je Ministarstvo da je tražilo proceduralne greške i čak se bavilo sadržajem GUP-a koji godinama nije bio sporan. Tomašević je poručio da će nastaviti borbu za izmjene GUP-a jer vjeruje da su u interesu građana Zagreba, čiju podršku smatra ključnom.

"Traže da se uskladimo s nekim terminima iz vladine strategije koja čak nije niti još usvojena. Od odluke o roditeljima odgojiteljima do odluke o Gradskoj plinari, bilo je niz podmetanja, međutim, mi smo te stvari izgurali do kraja. Izgurat ćemo i ove izmjene GUP-a zato što su one u javnom interesu. Jedini koji odlučuju o tome je li to u interesu grada ste vi, građani grada Zagreba. Dok god imamo vašu podršku, borit ćemo se i nećemo odustati", poručio je gradonačelnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Sukobi zbog GUP-a u Zagrebu: 'Neka Tomašević to napiše kako spada, a ne da se kao loš đak žali na ocjenu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa