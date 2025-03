Strahuju li Hrvati od izbijanja trećeg svjetskog rata? 'Bojim se jako, najviše zbog njih'

U radoblju od 2020. do 2024. europski uvoz oružja porastao je za 155 posto, a najveći uvoznik oružja je Ukrajina, pokazuju podaci Štokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) objavljeni u ponedjeljak.

U Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump optužio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da nije dovoljno zahvalan na američkoj vojnoj i političkoj potpori te da se "kocka s trećim svjetskim ratom". Uslijedio je samit na razini Europske unije, gdje se raspravljalo o većim jamstvima i vojnoj podršci Ukrajini, a u utorak je u Saudijskoj Arabiji započeo novi krug pregovora, ovoga puta za stol su sjeli pregovarački timovi SAD-a i Ukrajine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kontekstu ovog niza dramatičnih događaja koji se odvijaju velikom brzinom, pitali smo vas bojite li se trećeg svjetskog rata.

Smak svijeta ako krene treći svjetski rat

U anketi na našem portalu, većina vas - 54 posto - priznaje da se boji mogućnosti izbijanja rata. Trećeg svjetskog rata ne boji se 35 posto anketiranih, a da im je svejedno, kaže 11 posto naših čitatelja koji su odgovorili na anketno pitanje. Isto smo vam pitanje postavili i na Facebook-u. A tu su mišljenja, čini se, nešto drugačija. U većini komentara, pratitelji navode da se ne boje rata te da samo u pitanju prepucavanje između političara. Smatraju i da političari neće riskirati nuklearni rat te da namjerno šire paniku kako bi se narod zabrinuo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izdvojili smo neke od komentara onih koji smatraju da do rata većih razmjera neće doći.

"Ne jer svi znamo da je to i smak svijeta, tu idu nuklearni arsenali, a onda stradaju svi."; "Kao i prije, ništa se svijet nije opametio, starci vladaju i odlučuju da mladost gine, samo ako bude - gine većina populacije i osuđuju zemlju na mrak, jer zavađene strane - niti jedna - ne može dobiti rat bez nuklearnih bojevih glava, a to je the end." "Nisu više ratovi kao što su nekad bili. Danas nitko i nigdje nije siguran pa ni političari i njihova djeca, zato ne vjerujem da će ikad više biti svjetski rat." "Ne, iako se sustavno radi na tome da se postigne panika medu ljudima, pa da se narod posvađa! Narod sve odlučuje... ta ne bi političari ginuli, nego mi... "

'Bojim se jako, najviše zbog svoje djece'

Oni koji su pisali da se boje mogućnosti rata, spominju da najviše strahuju zbog djece, unuka i praunuka koji će trebat živjeti u tom svijetu. Glavni razlog za brigu vide u stalnom naoružavanju, umjesto da političari rade na diplomaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, bojim se i suludo je sve to, ne mogu vjerovati da se govori o ratu, o novim tvornicama oružja - tužno i pretužno u današnje vrijeme uopće da se ratuje. Iskreno, bojim se jako najviše zbog svoje djece."

"Ne znam tko se u ovoj situaciji ne boji? Umjesto da se radi na razoružavanju i poradi na diplomaciji, tvornice zla se pokreću. Čak EU, stari kontinent, podlegao niskim pobudama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rat već traje

Neki od pratitelja na društvenim mržama smatraju da Sjedinjene Američke Države i Rusija provociraju, da je rat već odavno počeo te da političari stvaraju probleme kako bi zaratili narod. "Razni vidovi ratovanja već se provode, a sada izgleda kao da se žele proširiti ratna žarišta."

"Pitala bi - a kaj je sad? Kolko ima trenutno sukoba na kugli, gladnih, bolesti, inflacija, kriminala, klimatske promjene i tako možeš nabrajati u nedogled nepogode i zla koja se događaju." "Zapad stalno provocira - kada nema rata, slaba je zarada."

"Jednom je Scholz izjavio da će Njemačka i EU 2029. godine biti spremni za rat sa Rusijom. Znači, oni to sustavno planiraju i rade na tome. Samo je pitanje vremena kada će se veliki rat dogoditi."

'Treći svjetski rat je odavno počeo'

"Pa ovi nisu normalni, ni Drugi svjetski se nije završio, ovaj treći priko reda."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jasno se vidi da rata ne bi nikada bilo da politički zločinci ne izmišljaju probleme i stvaraju situacije da bi se narodi pobili".

"Treći svjetski rat je već odavno počeo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pitanje na koje očito nikada nećemo dobiti odgovor