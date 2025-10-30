Pratite obraćanje premijera Plenkovića

Premijer Andrej Plenković obratit će se uvodno na sjednici Vlade u četvrtak, na čijem su dnevnom redu prijedlozi zakona o gradnji, zakona o prostornom uređenju (EU) te zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu (EU) koji žele

spriječiti devastaciju prostora.

Vlada će donijeti i odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2025. godinu.

Uskoro opširnije...

