Jutro nakon stravičnog požara u Svetoj Nedelji: 'Urušio se i dio betonske konstrukcije'

Požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji je lokaliziran i pod nadzorom, izvijestio je u srijedu ujutro zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac.

Na požarištu je trenutno četiri vozila i 10 vatrogasaca i čuvaju požarište, rekao je Štimac za Hrvatski radio.

Riječ je o velikoj površini zahvaćenoj požarom i velikoj gorivoj masi. Urušio se i dio betonske konstrukcije. Tu i tamo dolazi do zapaljenja guma do kojih fizički ne možemo doći, kazao je.

Također, dodao je da na je na požarištu i dalje isparavanje. Većina bijelog dima koji se vidi zapravo je para od vatrogasne vode koja pada na ugrijani materija, ali požar je lokaliziran i pod nadzorom, izvijestio je Štimac te izrazio nadu da će požar danas biti i u potpunosti saniran.

Veliki požar u skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji planuo je u utorak oko 11 sati. Veliki i gusti stup crnog dima bio je vidljiv iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Zapalilo oko 200 tisuća guma

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec sinoć je Hini rekao da se zapalilo oko 200 tisuća guma, a požar je gasilo 50-tak vatrogasaca s više od desetak vozila.

Vatra se nije proširila dalje na ostale tvrtke i objekte i nitko nije stradao, osim što je jedan radnik zatražio medicinsku pomoć jer se nagutao dima, dodao je.

U gašenju požara sudjelovalo je 50-ak vatrogasaca s više od 20 vatrogasnih vozila i to iz JVP Zaprešić, JVP Velika Gorica, JVP Samobor, JVP Ivanić Grad te DVD-ovi: Stupnik, Bistra, Vukovo Selo, Kerestinec, Rakitje, Sveta Nedjelja, Vrbovec i Samobor.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” građanima zapadnog dijela Zagreba u utorak je savjetovao da do kraja dana poduzmu mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka dimom i česticama - zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom.

