Poznat datum isplate povrata poreza. Evo kako već sad možete vidjeti koliko ćete dobiti

Stiže ono doba godine kojem se posebno vesele svi oni do 30 godina. Naime, bruse se posljednji detalji oko povrata poreza.

Naime, hrvatski građani više nemaju obvezu podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu te se provjera ukupne zarade i plaćenog poreza provodi automatski, osim kod obrtnika, samostalnih profesija i pomoraca.

Datum isplate povrata poreza 2025

Neslužbeno doznajemo da će isplata povrata poreza započeti odmah početkom svibnja, a može ga očekivati oko 830 tisuća građana. Država će isplatiti preko 330 milijuna eura.

"Izvršavat će se kontinuirano, onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, a prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja", govore nam iz Porezne uprave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko sve ima pravo na povrat poreza?

"Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema godišnjoj poreznoj osnovici umanjuje se fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 100%, odnosno fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) za 50% razmjernog dijela porezne obveze. Umanjenje se koristi za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života", pojašnjavaju.

Koliko je lani isplaćeno?

"Na temelju godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2023. godinu ukupno je 212.378 poreznih obveznika - mladih osoba ostvarilo pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak s osnove umanjenja poreza fizičkim osobama, od toga 83.491 osoba do 25 godina života u iznosu od 71.145.603,50 eura, odnosno 128.887 mladih osoba od 26 do 30 godina života u iznosu od 93.063.136,61 eura.", kažu nam iz Porezne.

Kako izračunati povrat poreza?

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator s pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza možete očekivati. Za kalkulator kliknite OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako provjeriti koliko biste mogli dobiti povrata poreza?

Otiđete na ePorezna i prijavite se. Nakon toga idete na "Moj JOPPD" i kliknete na "Uvid u IP1/IP2. Odaberete godinu 2024. i "Prikaži" pa zatim "Zbrojni pregled". Pojavit će vam se tablica "Uplaćeni porez i prirez" vidjet ćete koliko biste trebali dobiti. Naravno to sve ovisi od osobe do osobe, odnosno od poslodavca do poslodavca.

Premda ne postoji opća obveza podnošenja porezne prijave, kraj veljače krajnji je rok do kojega građani naknadno mogu prijaviti promjene ili podatke koji će im donijeti značajniji povrat za prethodnu godinu. To se, prije svega, odnosi na neiskorištene olakšice za uzdržavane članove obitelji, djecu ili roditelje, olakšice za invalidnost, umanjenje poreza zbog prebivališta na potpomognutim područjima, donacije i slično.Građani koji žele ostvariti pravo na dodatne porezne olakšice za 2024. godinu moraju do 28. veljače ispuniti obrazac ZPP-DOH te ga predati poreznoj upravi. Obrazac se može predati preko sustava e-građani ili ispunjen dostaviti u poreznu upravu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako dođu povratnici čeka ih jednokratna pomoć i oslobođenje od poreza deset godina

Tekst se nastavlja ispod oglasa