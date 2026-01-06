FREEMAIL
MIKROBIOLOŠKA KONTAMINACIJA /

Roditelji oprez! S polica se hitno povlači hrana za bebe, provjerite svoje police

Roditelji oprez! S polica se hitno povlači hrana za bebe, provjerite svoje police
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Upozorenje poslali iz Državnog inspektorata, trgovina objavila detalje

6.1.2026.
10:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock/Ilustracija
Ne navodeći detalje točno o čemu je riječ, s tržišta se povlači serija proizvoda za malu djecu zbog mikrobiološke kontaminacija poznatog proizvođača. 

Kako su objavili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Državni inspektorat, opozvan je proizvoda iz kategorije: BEBA pre, BEBA expert,  BEBA comfort, BEBA supreme. 

"Proizvod nije u skladu s Uredbom (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani", objavio je HAPIH. 

Objavili su dodatne informacije o proizvodima: 

Period prodaje: 23.05.2025. – danas

Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska. 

Distribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

Na stranicama MÜLLER trgovine naveli su da je razlog povlačenja mikrobiološko onečišćenje, a detalji se mogu vidjeti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Novi rekord 'kralja tune': Ribu od 243 kg kupio ua 3,2 milijuna dolara!

Povlačenje HraneKontaminirana HranaHrana Za BebeNestleNestlé Bebe
