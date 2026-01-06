Roditelji oprez! S polica se hitno povlači hrana za bebe, provjerite svoje police
Upozorenje poslali iz Državnog inspektorata, trgovina objavila detalje
Ne navodeći detalje točno o čemu je riječ, s tržišta se povlači serija proizvoda za malu djecu zbog mikrobiološke kontaminacija poznatog proizvođača.
Kako su objavili Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Državni inspektorat, opozvan je proizvoda iz kategorije: BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme.
"Proizvod nije u skladu s Uredbom (EU) 2023/915 o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani", objavio je HAPIH.
Objavili su dodatne informacije o proizvodima:
Period prodaje: 23.05.2025. – danas
Dobavljač: Nestle Adriatic d.o.o, Avenija V. Holjevca 40, 10010 Zagreb, Hrvatska.
Distribuira na tržištu RH: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Na stranicama MÜLLER trgovine naveli su da je razlog povlačenja mikrobiološko onečišćenje, a detalji se mogu vidjeti OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO Novi rekord 'kralja tune': Ribu od 243 kg kupio ua 3,2 milijuna dolara!