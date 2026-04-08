Nakon šest godina potvrđena optužnica protiv zagrebačke sutkinje i stečajnog upravitelja

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv trgovačke sutkinje Vesne Malenice, stečajnog upravitelja Pere Hrkaća i njihovih suoptuženika koje terete da su u sklopu zločinačkog udruženja zaradili preko 1,7 milijuna eura, oštetivši tvrtke u stečaju za gotovo šest milijuna eura.

Pored Hrkaća i Malenice, Uskok je u svibnju 2020. podigao optužnicu protiv Hrkaćeve suradnice Tatjane Kušec te poduzetnika Miroslava Mitaka, Milana Lučića i Josipa Debića.

Riječ je o prvom slučaju u kojem je stečajni upravitelj optužen da je u sprezi sa sutkinjom zagrebačkog Trgovačkog suda koja ga je postavila i nekolicinom poduzetnika novac s računa stečajnih dužnika prebacivao na druge račune, davao pozajmice, kredite, preprodavao poslove i kampove na obali, a sve kako bi pogodovao sebi ili svojim suradnicima.

Uhićeni u studenome 2017.

Skupina je otkrivena i uhićena još u studenome 2017. kada je sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda privremeno udaljena s dužnosti stegovnom mjerom Državnog sudbenog vijeća koja joj se i dalje produljuje svaka tri mjeseca. Uskok je nakon uhićenja tražio da sud njoj i Hrkaću blokira imovinu vrijednu 10 milijuna kuna (oko 1,3 milijuna eura).

Tužiteljstvo optužene tereti da su, djelujući kao zločinačko udruženje od kolovoza 2008. do studenog 2017., zaradili preko 13 milijuna kuna (1,7 milijuna eura), oštetivši tvrtke u stečaju za više od 45 milijuna kuna (gotovo šest milijuna eura).

Malenicu i Hrkaća terete da su u stečajnim postupcima Glumina banku oštetili za više od 20 milijuna kuna (2,65 milijuna eura), Glumina gradnju za tri milijuna kuna (400.000 eura), Amforu Maris za 15,5 milijuna kuna (2 milijuna eura), TŽV Gredelj za 1,6 milijuna kuna (200.000 eura) te da su u još 11 stečajnih postupka tvrtke oštetili za dodatnih 11 milijuna kuna (1,46 milijuna eura).

Malenica sprječavala vjerovnike u preispitivanju Hrkaćevih izvješća

Hrkać je optužen i da je radnike Gredelja tražio da mu besplatno obavljaju građevinske radove na njegovim ili sutkinjinim nekretninama te da je nezakonito zapošljavao članove obitelji, prijatelje i poznanike.

Po tvrdnjama USKOK-a, Hrkač je izvukao 12 milijuna kuna (1,6 milijuna eura) iz Glumina banke preko ugovora o pozajmicama koje je potpisivao sa samim sobom – ispred Glumina banke i nekih od niza drugih tvrtki u kojima je vodio stečajeve.

Tatjana Kušec je pritom, prema tvrdnjama tužiteljstva, pripremala dokumentaciju, operativno provodila plaćanja i vodila evidenciju zajmova, dok je Malenica te transakcije nadzirala i odobravala ih kao sutkinja.

USKOK u optužnici tvrdi da je Malenica, iskorištavajući svoj položaj sutkinje, otvoreno zagovarala interese svojih suradnika pri čemu je sprječavala vjerovnike u preispitivanju Hrkaćevih izvješća. Uz to, USKOK tvrdi da je sutkinja jamčila za Lučićeve tvrtke prilikom dogovorene kupoprodaje zemljišta.

Ako se neki od 'vanjskih' stečajnih upravitelja u lancu izvlačenja novca nije slagao s njihovim načinom rada Malenica bi ga smijenila i postavila novog. Tako je na čelo jedne od tvrtki u stečaju došla i kasnija prikrivena istražiteljica USKOK-a koja je tajno snimila razgovore s osumnjičenicima u akciji koja je rezultirala uhićenjem Malenice, Hrkaća i ostalih.

