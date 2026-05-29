NOĆNO PODRHTAVANJE /

Potres u susjednoj BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Grozno je treslo'

Foto: EMSC/X

Osim u BiH, podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj i Crnoj Gori

29.5.2026.
7:18
Dunja Stanković
Potres magnitude 3.8 stupnjeva po Richteru zatresao je nekoliko trenutaka iza ponoći područje jugoistočne Bosne i Hercegovine. 

Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od deset kilometara. 

Dok neki pišu da su osjetili lagano podrhtavanje, drugi svjedoče da je bio jak udar. Osim u BiH, podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj i Crnoj Gori. 

"Dobro je zatreslo", kaže jedan građanin iz mjesta Čibača. 

Ugodno nije bilo ni stanovnicima Mokošice, koji navode da je "grozno treslo". 

I Dubrovčani su osjetili "snažan udar", koji je, doduše, kratko trajao. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
