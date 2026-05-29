NOĆNO PODRHTAVANJE /
Potres u susjednoj BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Grozno je treslo'
Osim u BiH, podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj i Crnoj Gori
29.5.2026.
7:18
EMSC/X
Potres magnitude 3.8 stupnjeva po Richteru zatresao je nekoliko trenutaka iza ponoći područje jugoistočne Bosne i Hercegovine.
Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od deset kilometara.
Dok neki pišu da su osjetili lagano podrhtavanje, drugi svjedoče da je bio jak udar. Osim u BiH, podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj i Crnoj Gori.
"Dobro je zatreslo", kaže jedan građanin iz mjesta Čibača.
Ugodno nije bilo ni stanovnicima Mokošice, koji navode da je "grozno treslo".
I Dubrovčani su osjetili "snažan udar", koji je, doduše, kratko trajao.
