Potres u susjednoj BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: 'Grozno je treslo'

Potres magnitude 3.8 stupnjeva po Richteru zatresao je nekoliko trenutaka iza ponoći područje jugoistočne Bosne i Hercegovine.

Epicentar je bio 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja i 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od deset kilometara.

Dok neki pišu da su osjetili lagano podrhtavanje, drugi svjedoče da je bio jak udar. Osim u BiH, podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

"Dobro je zatreslo", kaže jedan građanin iz mjesta Čibača.

Ugodno nije bilo ni stanovnicima Mokošice, koji navode da je "grozno treslo".

I Dubrovčani su osjetili "snažan udar", koji je, doduše, kratko trajao.