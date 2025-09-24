Potop u Dalmaciji, kaos na prometnicama - stiglo upozorenje: 'Uzmite vreće pijeska!'

Jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je sjevernu Dalmaciju koje se sredinom dana se proširilo i na srednju Dalmaciju.

Iz Podstrane nam stižu snimke na kojima se vidi da su se stvorile bujice na prometnicama, automobili se doslovno probijaju kroz vodu.

U sjevernoj Dalmaciji pale su ekstremne količine oborina, u okolici Tribunja i blizu 200 litara po metru kvadratnom, objavila je Dalmacija danas.

Jaku pljuskovi su i na području Vrgorca.

Oko 14.30 sati nevrijeme je stiglo i na splitsko područje, ali se očekuje da bi se tijekom narednih sati vrijeme trebalo stabilizirati. Jako nevrijeme uzrokovalo je velike probleme u prometu u Splitu, na ulicama su velike kolone, a vozači su "zarobljeni" u kolonama.

Portal Dalmacija danas navodi da ne rade i neki od semafora na ključnim raskrižjima pa je na ulicama potpuno prometni kolaps.

Nevrijeme stvara probleme i u splitskom zračnom prometu, donose 24sata. Pista se pretvorila je "jezero", a prema informacijama s njihove stranice, najmanje dva leta kasne u dolasku te još dva u odlasku iz te zračne luke.

'Vozači nervozni'

"Nervozni su svi, vozači trube i stvaraju se čepovi", rekao je jedan od vozača, dodajući kako se kolone protežu kilometrima.

"Najgore je na raskrižjima gdje nema policije da usmjeri promet", ističe drugi, smatrajući da bi hitna intervencija prometnih redara ili policije barem djelomično smanjila gužve.

Prema dojavama građana, u nekim dijelovima grada zabilježene su i poplavljene prometnice, zbog čega su pojedine ceste neprohodne.

Tribunj pod vodom

Na Facebook stranici Neverin objavili su video snimke iz Tribunja. Nakon jake kiše sve je poplavilo.

"Ludilo, neki dan tu uživali na kavi,a sad ova katastrofa", samo je jedan od komentara ispod videa.

Nakon što je jaka kiša u srijedu ujutro poplavila Tribunj i zaustavila promet lokalnim cestama, u Općini Tribunj spremaju se za drugi val jakog pljuska, koji očekuju u popodnevnim satima.

Dok saniraju štetu na javnim površinama, prometnicama i moru, načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić pozvao je mještane da dođu do nogometnog igrališta i uzmu vreće i pijesak za zečje nasipe. Time će, rekao je Hini, nastojati spriječiti daljnju štetu u slučaju novih poplava.

Upozorenje na novo nevrijeme

Grubelić je pozvao mještane da uzmu točno onoliko vreća i pijeska koliko im je potrebno, ne više od toga jer treba misliti i na druge. Sumještane je upozorio da se novo nevrijeme očekuje od 17 sati pa da u međuvremenu obiđu i provjere svoje okućnice.

U nevremenu koje jutros nije zaobišlo ni Tribunj i obližnje Sovlje palo je gotovo 150 litara kiše. Po riječima načelnika Grubelića, potopljeno je deset brodica u Sovlju, uništene su javne površine u Tisnom, kao i lokalne prometnice i poljski putevi koji su nedavno obnavljani.

„Trenutno se čiste prometnice da budu prohodne u slučaju nove kiše. Dosta je štete u naselju, ali i izvan naselja. To je viša sila, kad priroda naumi svoje, ne možemo tu ništa“, kaže Grubelić.

Najavljeno novo nevrijeme Općina Tribunj nastoji dočekati spremna u odnosu na ono od jutros pa je cijelo komunalno poduzeće zajedno s članovima Stožera civilne zaštite na terenu, a u pripravi su i vatrogasci vodičkog DVD-a.

Državni hidrometeorološki zavod podigao je crveni alarm za čitavo područje Jadrana i to od Istre sve do krajnjeg juga i Dubrovnika. Crveno upozorenje oznaćuje izuzetno opasno vrijeme.

