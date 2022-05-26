FOTO Olujno nevrijeme poharalo dijelove Hrvatske, štete su ogromne. Tuča veličine jajeta uništila vozila, kuće, usjeve...

Olujno nevrijeme i tuča pogodili su u srijedu oko 17:00 sati više gradova i općina Varaždinske županije. Tuča je bila veličine lješnjaka do veličine jajeta. Zabilježena je znatna šteta na objektima i vozilima, a posebice na plastenicima i poljoprivrednim kulturama i drugoj imovini koju tek treba utvrditi.

U tijeku su procjene štete na terenu na kućama kako bi se što prije sanirala krovišta, prozori i slično, dok će šteta na usjevima, voćnjacima, vozilima i ostalim materijalno-tehničkim sredstvima biti procjenjivana tijekom nekoliko narednih dana, javljaju iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Zaprimljene su i brojne dojave o nestanku električne energije diljem županije. Zabilježeno je također nekoliko dojava o padu grana na prometnice u mjestima zahvaćenim nevremenom.

Od 16:50 sati Hum na Sutli i okolicu zahvatila je jača tuča i kiša s olujnim vjetrom koji je oštetio osobne automobile, krovove obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Zaprimljeno je desetak poziva vezanih za pomoć kod pokrivanja obiteljskih kuća i dva poziva vezana za očevid zbog oštećenja osobnih automobila.

Načelnik Stožera civilne zaštite Hum na Sutli i dežurni djelatnik Vatrogasnog operativnog centra ZJVP Zabok obišli su 32 objekta na ugroženom području. U intervencijama su sudjelovali Vatrogasna zajednica Hum na Sutli s dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnom vatrogasnom postrojbom Krapina. Ukupno je bilo 50 vatrogasaca i 17 vozila. Najviše su oštećeni objekti prekriveni salonit pločama i starim crijepom.

I Međimursku županiju je oko 17:00 sati zahvatilo snažno nevrijeme praćeno tučom koja je mjestimice bila veličine oraha.

Nešto kasnije, olujno nevrijeme zahvatilo je i Sisačko-moslavačku županiju. Na jednoj kući je nastao požar krova, na tri kuće je oštećeno krovište, na pet gospodarskih objekata odneseni limovi ili uništen crijep te je iščupano nekoliko stabala.

Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sisak te Dobrovoljno vatrogasno društvo Sela, Greda i Odra Sisačka. Vatrogasci su većinu štete sanirali te će se nastaviti sa sanacijama na objektima.

Iz Bjelovarsko-bilogorske županije javljaju da je stablo oštetilo električne vodove.