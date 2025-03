Blokada i posebna pravila u Zagrebu, oglasio se ZET! Evo gdje će zaustaviti promet, neće voziti ni tramvaji

Čak 13 autobusnih linija Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) koje polaze s Glavnog kolodvora u Zagrebu ovog vikenda vozi izmijenjenim trasama zbog desetog zagrebačkog proljetnog polumaratona kojemu je start i cilj u Ulici Hrvatske bratske zajednice.

Posebna regulacija prometa u nedjelju trajat će od osam sati ujutro do podneva zbog dvije utrke. Od 8.30 do 8.45 sati bit će zaustavljen promet i Savskom cestom, od Ulice grada Vukovara do Prisavlja kako bi se propustili trkači, a očekuje se i kratkotrajni zastoj u tramvajskom prometu na Savskoj cesti, izvijestio je ZET koji građane moli za strpljenje.

Promjene na linijama 166, 310 i 243 vrijedile su samo u subotu, a u nastavku donosimo ostale promjene koje vrijeme danas.

Promjene u autobusnim linijama

Linija 218: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Slavonska avenija te lijevo u Kruge i dalje svojom uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta. Privremeno će biti ukinuta stajališta Lisinski, NSK i Kruge na Slavonskoj aveniji u smjeru zapada a u smjeru Glavnog kolodvora za daljnje putovanje može se koristiti stajalište Kruge - jug, koje koriste autobusi linije 107 (Jankomir - Žitnjak).

Linije 220 i 229: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik - Avenija SR Njemačke i dalje uobičajenim trasama. Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti, Sopot i Središće na Aveniji Dubrovnik, a u smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Središće na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Linije 221, 241, 242 i 268: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik - Avenija Većeslava Holjevca i dalje uobičajenim trasama. Neće se koristiti stajališta Lisinski, NSK, MSU i Bundek, dok će istovremeno u smjeru Glavnog kolodvora autobusi privremeno koristiti stajalište Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Isplanirajte putovanje

Linija 234: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik i dalje redovnom trasom do odredišta. Autobusi neće koristiti obostrana stajališta Lisinski, NSK, Bundek, Sportski centar, Cimermanova te stajališta Žarka Dolinara i Zg velesajam. U smjeru Glavnog kolodvora koristit će stajalište Trnsko, na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka. Na izmijenjenom dijelu trase neće se koristiti usputna autobusna stajališta.

Linija 281: Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Slavonska avenija i dalje uobičajenom trasom. Stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge neće biti u funkciji.

Linija 295 (samo u nedjelju): Sajmište Jakuševec - Sajmišna cesta - Ulica Karla Metikoša (uz Plodine) - Ulica Milana Mladenovića - kružni tok izlaz prema Sajmišnoj cesti - Sajmišna cesta - Zapruđe.

