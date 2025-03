ŠTO SAD? / U vrtićima manjak stručnog kadra. Odgojitelji: 'Spremni smo izaći na ulice'

Nedostatak odgojitelja najviše je pogodio Veliku Pisanicu. Novoizgrađeni vrtić mjesecima je bio zatvoren jer se na natječaj nije nitko javljao. Načelnik Općine problem je riješio na način da je s općinom Veliki Grđevac spojio dva vrtića gdje postoji stručni kadar i još dodatno zaposlio dvije dadilje. Kaže kako je u svakom slučaju natječaj i dalje raspisan te da ako se stručni kadar prijavi – zaposlit će ga. No stručnog kadra, čini se, manjka svagdje. U Udruzi Sidro smatraju da u Hrvatskoj nedostaje sedam tisuća odgojitelja. "Ponovo smo spremni izaći na ulice i izreći sve što nas tišti. Opet u konačnici to je na državi koja to treba osigurati i osnivačima i naći puno bolji model i financiranja i provedbe i nešto što je učinkovito", rekla je Vostrel Prpić.