LJETNO VRIJEME / Vulkanizer objasnio zašto staviti ljetne gume: 'Sigurnije je...'

U nedjelju počinje ljetno računanje vremena, čime prestaje obveza paljenja dnevnih svjetala na vozilima. No, to je i podsjetnik vozačima kako bi trebali rezervirati termin za promjenu guma. Stare zimske, izlizane i potrošene gume odlaze, a stavljaju se nove ljetne gume koje imaju duboke utore. Iako zakonska obaveza postoji za korištenje zimske opreme, ne postoji ona za korištenje ljetnih guma. Ali, ljetna guma se stavlja najviše iz sigurnosnih razloga. "Ljetna guma je inače napravljena od tvrđe smjese i ima manji put kočenja. Manje je bučna i jednostavno prijeći će puno više kilometara nego zimska. Najviše iz aspekta sigurnosti se preporučuje staviti ljetna guma i naravno zbog same ekonomičnosti", rekao je Damir Hrnčić, voditelj prodaje u vulkanizerskom servisu.