Novi tramvaji diljem Hrvatske! Koja je razlika između novog zagrebačkog i osječkog?

Novi zagrebački niskopodni tramvaj svečano je pušten u promet. Ovo je prvi novi tramvaj na zagrebačkim prugama u posljednjih petnaest godina, a proizvela ga je tvrtka Končar. Vrijednost ugovora za 21 tramvaja iznosi 47,2 milijuna eura, a novac je osiguran iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kapacitet novog tramvaja je do 115 putnika. Prilagođen je osobama s invaliditetom, a opremljen je videonadzorom u SB priključcima i sustavom za brojanje putnika.

Proizvodnja u nekoliko faza

Čelik je osnova ovog modula koji stiže u tvornicu. U drugoj fazi se stavljaju plastični dijelovi na koje kasnije idu stolice i sve ostalo. Sljedeća faza je stavljanje oplata koje imaju i termo izolacijska i zvučna svojstva.

"Ono što mi ovdje uspijevamo je da je ljudima stalo jer ide proizvod na kojem rade - sutra ga vide u prometu, koriste ga njihove obitelji i djeca. Ponosni su što su dio jedne takve priče", kaže Josip Ninić, predsjednik Uprave Končar - Električna vozila.

Zašto su osječki tramvaji širi?

U Osijeku i u Zagrebu pruga je iste širine. Ipak tramvaj za Osijek je širi za 10 centimetara od onog zagrebačkog. Širi je zato što je infrastruktura osječkih ulica drukčija.

Na gornjoj strani tramvaja nalaze se klime za putnički prostor i klime za upravljačku kabinu te cijeli njegov pogon - stroj koji ga pogoni.

"Uvozimo oko 20 do 25 posto i to ono što se u strateškom poslu zovu neutralne komponente. Sve ono što i drugi proizvođači strateških vozila kupuju, kupujemo i mi. To su kočnice, kotači, klima uređaji i vrata. Znači, na neki način ono što ničim ne definira proizvođača vozila kao takvog", objašnjava Ninić.

