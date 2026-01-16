Portal Lika Club postao je dio Net.hr mreže, priključuje se regionalnim partnerima RTL grupacije

Ulaskom u Net.hr mrežu, Lika Club dobiva jaču nacionalnu vidljivost i dodatnu distribuciju sadržaja, dok Net.hr i RTL grupacija dodatno šire svoju prisutnost u Lici i ličko-senjskom području. Fokus ostaje na lokalnim temama, provjerenim informacijama i pričama koje su važne lokalnoj zajednici, ali sada s većim dosegom i utjecajem.

Lika Club je regionalni portal koji kontinuirano prati događaje iz Like, s naglaskom na lokalne vijesti, društvene teme, kulturu, tradiciju, turizam i identitet regije. Postajanje dijelom Net.hr mreže predstavlja važan korak u daljnjem razvoju portala i potvrdu relevantnosti lokalnog digitalnog sadržaja.

Foto: Radio Nu

"Ulaskom u 2026. konkretizirano je širenje partnerstva s RTL Hrvatska. Naši čitatelji od danas mogu čitati sve vijesti Lika Cluba na novoj domeni likaclub.net.hr. Taj poslovni i tehnički potez smatramo krunom našeg medijskog rada u proteklih 10 godina. Ulazak u grupaciju malog broja najkvalitetnijih medija u Hrvatskoj s regionalnim predznakom, svakako je najznačajniji za lokalnu i regionalnu ličku javnost – našu publiku. Lika Club je kroz svoju povijest do sada njegovao političku neovisnost, stvarao tehnološke lokalne medijske trendove, gradio medijske timove, davao priliku za novinarsko učenje, te kreirao dio javnog mnijenja sa slobodnim otvaranjem raznih tema u interesu lokalnih javnosti. Sve to, još kvalitetnije s dodatnom snagom dosega na nacionalnoj razini putem RTL-a i kolega s net.hr-a, planiramo nastaviti", ističe Ante Fumić, CEO Lika Cluba.

Ovaj iskorak omogućuje snažnije povezivanje lokalnog i nacionalnog medijskog prostora, uz zadržavanje autentičnog glasa regije i bliske povezanosti s publikom.

Net.hr kroz RTL grupaciju nastavlja graditi mrežu regionalnih portala diljem Hrvatske, okupljajući medije poput Riportala, SIB-a, eMeđimurja, Varaždinskog, eZadra, Kaportala, Dubrovačkog dnevnika, Radija Nu iz Imotskog, a sada i Lika Cluba.

Cilj ove mreže je jačanje lokalnog novinarstva, veća vidljivost regionalnih tema i kvalitetniji protok informacija između lokalne i nacionalne razine. Regionalni portali zadržavaju svoju uredničku neovisnost i lokalni fokus, dok istovremeno postaju dio snažnog digitalnog ekosustava.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuće za odmor u Lici pune gostiju, porastao broj noćenja za 9 posto: 'Pogledajte te registracije...'