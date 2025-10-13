PRIPREMITE SE! /

Porezna uprava kreće u akciju: Pet djelatnosti su na meti inspektora

Cilj aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise

13.10.2025.
18:34
Hinadanas.hr
Porezna uprava (PU) najavila je u ponedjeljak da će do kraja ove godine provoditi redovne nadzorne aktivnosti u području dentalne medicine, posredovanja medicinskim i stomatološkim uslugama, trgovini na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima te kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Nadzorne aktivnosti provodit će od 15. listopada do 31. prosinca širom RH, a kod poreznih obveznika će se provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga.

Koji je cilj nadzora?

Kako ističu iz PU-a, cilj tih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, a ujedno zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i doprinose pravednijem i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene uoči nadzornih aktivnosti.

Porezna UpravaNadzorLijekoviPorezni Obveznici
