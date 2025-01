Porezna objavila broj fiskaliziranih računa do 11 sati! Ovakvo je stanje na dan bojkota

U Hrvatskoj je danas veliki bojkot trgovina i benzinskih postaja. Građane se pozvalo da ne idu u dućane, a iza svega stoji 'Halo, inspektore'.

U međuvremenu su je podržala društva za zaštitu potrošača, sindikati, političke stranke, pa i sam ministar gospodarstva.

Ovo je najbitnije od Porezne, usporedba s prošlim petkom:

Podaci za djelatnost G-47 (Trgovina na malo):

24.1.2025. (00:00-11:00): 665.971 fiskalizirani račun, ukupno 7.558.147,15 eura.

17.1.2025. (00:00-11:00): 1.102.213 fiskaliziranih računa, ukupno 14.398.171,48 eura.

Promjene:

24.1.2025. u odnosu na 17.1.2025.: broj računa manji za 40%, iznos manji za 47%.

Podaci za sve djelatnosti

24.1.2025. (00:00-11:00): 1.625.377 fiskaliziranih računa, ukupno 22.231.318,03 eura.

17.1.2025. (00:00-11:00): 2.246.030 fiskaliziranih računa, ukupno 31.187.523,87 eura.

Promjene:

24.1.2025. u odnosu na 17.1.2025.: broj računa manji za 28%, iznos manji za 29%.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

​S obzirom na veliki interes javnosti za podacima iz sustava fiskalizacije u prometu gotovinom, uz svakodnevno ažurirane mjesečne i godišnje izvještaje dostupne putem Portala Izvještajni sustav fiskalizacije, Porezna uprava objavljuje dodatne podatke za razdoblje od 0.00 sati do 11.00 sati za dane 24.01.2025., 17.01.2025. i 19.01.2024.:

​Za Sve djelatnosti

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.625.377 računa, a iznos računa iznosio je 22.231.318,03 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.246.030 računa, a iznos računa iznosio je 31.187.523,87 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 1.949.657 računa, a iznos računa iznosio je 23.648.954,56 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 28% dok je iznos računa također manji za 29%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 17% dok je iznos računa također manji za 6%.

Za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 665.971 računa, a iznos računa iznosio je 7.558.147,15 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.102.213 računa, a iznos računa iznosio je 14.398.171,48 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 940.268 računa, a iznos računa iznosio je 10.808.858,02 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 40% dok je iznos računa također manji za 47%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 29% dok je iznos računa također manji za 30%.​