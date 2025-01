Deset kirurga čakovečke bolnice danas dalo otkaz: Nezadovoljni imenovanjem

Kako doznaje eMedjimurje, danas su ravnatelju Županijske bolnice Čakovec uručene ostavke deset kirurga koji su istupili u javnost nezadovoljni imenovanjem doktora Roberta Grudića pročelnikom Službe kirurških djelatnosti u bolnici, laički – šefom kirurgije.

U svojem su istupu prošlog četvrtka, dakle prije više od tjedan dana, naveli kako proces imenovanja pročelnika, ali i nekih voditelja odjela u bolnici nije proveden transparentno i pravedno.

Taj je istup kirurga pokrenuo lavinu događanja, ali i potaknuo interes hrvatske javnosti. Nažalost, podrška kirurzima pružala se deklarativno, na društvenim mrežama, stiskanjem lajkova i komentarima poput: “Podrška”. I to je bilo to. Kirurzi su u svojoj borbi bili sami, čak je i poneki političar, koji je pokušao pokupiti nekolicinu bodova na njihovoj muci, ustuknuo pred sve većim problemima s kojima su se susretali s jedne strane kirurzi, a s druge ravnateljstvo. Bilo je važno u javnosti reći da podržavaju kirurge, ali na koji način… ostalo je nedorečeno. I tako je došlo do odlaska ključnih osoba za zdravlje Međimuraca iz “naše” bolnice, ustanove u kojoj se većina Međimuraca rađa, u koju odlaze na liječenje i da povrate zdravlje i u kojoj će većina Međimuraca vjerojatno provesti svoje posljednje trenutke.

Ovo su kirurzi koji su danas dali otkaz:

Dr. Magaš Zvonimir, subspecijalist abdominalne kirurgije, 64 godine

Dr. Krištofić Dražen, subspecijalist abdominalne kirurgije, 62 godine

Doc.dr.sc. Novinščak Tomislav, specijalist opće kirurgije, 50 godina

Dr. Vinko Mario, subspecijalist traumatologije, 43 godine

Dr. Branilović Matija, subspecijalist traumatologije, 41 godina

Dr. Trupković Željko, subspecijalist traumatologije, 38 godina

Dr. Posavec Ina, subspecijalist abdominalne kirurgije, 35 godina

Dr. Pal Sven, subspecijalist dječje kirurgije, 36 godina

Dr. Momčilović Igor, subspecijalist vaskularne kirurgije, 34 godine

Dr. Martinec Antonio, subspecijalist vaskularne kirurgije, 33 godine

