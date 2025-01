Pogledajte nove podatke Porezne uprave: Ovome se nitko nije nadao

U Hrvatskoj je danas veliki bojkot trgovina i benzinskih postaja. Građane se pozvalo da ne idu u dućane, a iza svega stoji 'Halo, inspektore'.

U međuvremenu su je podržala društva za zaštitu potrošača, sindikati, političke stranke, pa i sam ministar gospodarstva.

Podaci za djelatnost G-47 (Trgovina na malo):

24.1.2025. (00:00-16:00): 1.479.587 fiskalizirani račun, ukupno 19.573.948,68 eura.

17.1.2025. (00:00-16:00): 2.574.751 fiskaliziranih računa, ukupno 39.247.711,69 eura.

Promjene:

24.1.2025. u odnosu na 17.1.2025.: broj računa manji za 43 posto, iznos manji za 50 posto.

Podaci za sve djelatnosti

24.1.2025. (00:00-16:00): 3.549.613 fiskaliziranih računa, ukupno 55.041.349,77 eura.

17.1.2025. (00:00-16:00): 5.031.265 fiskaliziranih računa, ukupno 80.117.967,56 eura.

Promjene:

24.1.2025. u odnosu na 17.1.2025.: broj računa manji za 29 posto, iznos manji za 31 posto.

Priopćenje Porezne uprave:

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.549.613 računa, a iznos računa iznosio je 55.041.349,77 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 5.031.265 računa, a iznos računa iznosio je 80.117.967,56 eura, dok je u nedjelju 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.282.459 računa, a iznos računa iznosio 62.230.748,75 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati manji za 29 posto dok je iznos računa također manji za 31 posto. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je manji za 17 posto dok je iznos računa također manji za 12 posto.​

Podaci za Djelatnost G-47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.479.587 računa, a iznos računa iznosio je 19.573.948,68 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.574.751 računa, a iznos računa iznosio je 39.247.711,69 eura, dok je u nedjelju 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.182.060 računa, a iznos računa iznosio je 30.929.365,26 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati manji za 43 posto dok je iznos računa također manji za 50 posto. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je manji za 32 posto dok je iznos računa također manji za 37 posto.

