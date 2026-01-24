Donosimo popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima: Evo gdje po lijekove

Kako biste bez brige mogli nabaviti potrebne lijekove i proizvode tijekom vikenda, donosimo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku provjerite koje su ljekarne dostupne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao i njihove točne adrese.

Zagreb

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

Split

Dežurne ljekarne u Splitu:

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

Rijeka

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Osijek

Dežurne ljekarne u Osijeku:

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)

