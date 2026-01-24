FREEMAIL
PRIPREMITE SE! /

Donosimo popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima: Evo gdje po lijekove

Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima

24.1.2026.
16:21
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
Kako biste bez brige mogli nabaviti potrebne lijekove i proizvode tijekom vikenda, donosimo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima. 

U nastavku provjerite koje su ljekarne dostupne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao i njihove točne adrese.

Zagreb 

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291 

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

Split

Dežurne ljekarne u Splitu: 

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4 

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

Rijeka

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Osijek

Dežurne ljekarne u Osijeku: 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje - Sve više opasnih tvari u začinima i čajevima, čak i u ljekarnama!

