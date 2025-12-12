FREEMAIL
ZATVORENA OD 2020. /

Polnoćka u katedrali? Oglasio se nadbiskup Kutleša, ova vijest mnoge će razveseliti

Polnoćka u katedrali? Oglasio se nadbiskup Kutleša, ova vijest mnoge će razveseliti
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Podsjetimo, zagrebačka katedrala zatvorena je radi dodatnih oštećenja uzrokovanih potresom na Banovini

12.12.2025.
11:18
danas.hr
Sanjin Strukic/pixsell
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša najavio je u petak da će na Božić biti slavljena misa polnoćka u zagrebačkoj katedrali, izvijestila je Hrvatska katolička mreža.

Nadbiskup Kutleša je istaknuo da će to biti prva misa koju će kao zagrebački nadbiskup slaviti u prvostolnoj crkvi jer su u posljednjih pet godina bili "podstanari". Kada je postao ordinarij Zagrebačke nadbiskupije, misa povodom preuzimanja službe, 29. travnja 2023., slavljena je u bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca.

Polnoćka u katedrali? Oglasio se nadbiskup Kutleša, ova vijest mnoge će razveseliti
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nadbiskup je pritom zahvalio Vladi RH i svima koji rade na obnovi: "Na poseban način raduje me da ćemo ponovno moći biti u katedrali. Hvala vam!"

Podsjetimo, zagrebačka katedrala zatvorena je radi dodatnih oštećenja uzrokovanih potresom na Banovini. Unutrašnjost katedrale je sada učvršćena i sigurna, a katedrali slijede cjelovita obnova, konzervatorsko-restauratorski radovi te rekonstrukcija strukture izvana. 

Za obnovu Zagrebačke katedrale bit će do kraja godine realizirano 47 milijuna eura, uz osigurana novčana sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a i državnog proračuna.

Polnoćka u katedrali? Oglasio se nadbiskup Kutleša, ova vijest mnoge će razveseliti
Foto: Patrik Macek/pixsell

Unatoč nastavku radova, katedrala će se moći upotrebljavati za bogoslužje. Nadbiskup Kutleša rekao je da će nakon Božića u katedrali biti slavljena sva važna liturgijska slavlja.

POGLEDAJTE VIDEO Simbol Zagreba opet se otvara za vjernike! Misu bi tamo mogli proslaviti već za Božić

Zagrebacka KatedralaDražen KutlešaPolnoćka
ZATVORENA OD 2020. /
Polnoćka u katedrali? Oglasio se nadbiskup Kutleša, ova vijest mnoge će razveseliti