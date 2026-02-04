Policija otkrila detalje o razbojniku koji je jučer prebio djelatnicu Bipe u Zagrebu

Nakon stravičnog napada koji se dogodio se u utorak ujutro na križanju Ilice i Frankopanske ulice u centru Zagreba, cure novi detalji. Razbojnik je ušao u Bipu i prebio radnicu u pokušaju pljačke, a ozlijeđena žena ga je lovila po Ilici. Policija je u srijedu otkrila detalje o njemu. Riječ je o 28-godišnjaku, izvijestila je PU zagrebačka.

Hodao je između polica i razgledavao ponudu, a onda se zaustavio kod polica s parfemima gdje je uzeo jedan i brzo krenuo prema izlazu. Dvije zaposlenice, stare 30 i 39 godina, vidjele su ga i pokušale zaustaviti. Blokirale su mu izlaz iz trgovine. Nisu ni razmišljale o posljedicama. Međutim, lopov ih je napao, a mlađu, koja je trčala za njim i ozlijedio. Razbojnika su nedaleko od trgovine ulovili policajci koji su bili u redovitom obilasku grada.

"Policijski službenici su reagirali na zapomaganje ozlijeđene zaposlenice i jednog građanina koji su trčali za muškarcem. U istoj ulici gdje se nalazi trgovina iz koje je pobjegao, policijski službenici su ga uhitili i doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Zaposlenicama je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja", rekli su iz policije koja će, po dovršetku istraživanja i obavljenih pretraga, protiv osumnjičenog podnijeti odgovarajuću prijavu.

