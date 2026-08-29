FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GUŽVE NA LUČKOM /

Pojačan promet u smjeru mora, zbog nesreće na A4 promet usporen

Pojačan promet u smjeru mora, zbog nesreće na A4 promet usporen
×
Foto: Screenshot/HAK

Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama

29.8.2026.
8:27
Hina
Screenshot/HAK
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova, upozorava Hrvatski autoklub u subotu ujutro. 

Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.

Zbog prometne nesreće na čvoru Varaždinske Toplice u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Pojačan promet u smjeru mora, zbog nesreće na A4 promet usporen
Foto: Screenshot/HAK
HakStanje Na CestamaAutocesta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike