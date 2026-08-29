Pojačan promet u smjeru mora, zbog nesreće na A4 promet usporen

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova, upozorava Hrvatski autoklub u subotu ujutro.

Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km.

Zbog prometne nesreće na čvoru Varaždinske Toplice u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

U pomorskom prometu nema poteškoća.