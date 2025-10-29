LOVA DO KROVA /

Netko je večeras postao dupli milijunaš u Hrvatskoj: Uplatio je samo dva eura

Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 1. studenoga 2025.

29.10.2025.
20:59
danas.hr
Hrvatska lutrija
U 87. kolu igre Loto 7 osvojen je glavni dobitak u iznosu od 2.000.000,00 eura.

U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi: 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25 i dopunski broj 31, koji su igraču s interneta donijeli dobitak. 

Sretni dobitnik je odigrao dvije kombinacije Lota 7 bez dodatne igre Joker te je uplatio dva eura. 

Sljedeće izvlačenje za igru Loto 7 je u subotu, 1. studenoga 2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 1.000.000,00 eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Još se ne zna tko je sretnik koji je preko noći postao milijunaš. No jedno je sigurno, država će svoj dio novca uzeti

