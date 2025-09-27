Pogledajte koje ljekarne su ovog vikenda dežurne u četiri najveća grada
Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima
Donosimo popis dežurnih ljekarnih ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima:
LJEKARNE ZAGREBA
Dežurne ljekarne u Zagrebu:
Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
LJEKARNE RIJEKE
Dežurne ljekarne u Rijeci:
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
Ljekarna Jadran - Korzo, adresa: Cambierijeva ulica 11
LJEKARNE OSIJEKA
Dežurne ljekarne u Osijeku:
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
LJEKARNE SPLITA
Dežurne ljekarne u Splitu:
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Narodni trg 16
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Pupačićeva 4
