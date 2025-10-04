PROVJERITE POPIS /

Pogledajte koje su ljekarne dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada

Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima

4.10.2025.
17:33
Donosimo popis dežurnih ljekarni ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima: 

Dežurne ljekarne u Zagrebu: 

Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Dežurne ljekarne u Splitu:

Ljekarna Splitsko-damatinske županije: Pupačićeva 4

Ljekarne Prima Pharme: Kralja Držislava bb

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran": Riva 18

Dežurne ljekarne u Osijeku:

Zdravstvena ustanova "Ljekarna Osijek": Trg A. Starčevića 7

POGLEDAJTE VIDEO: ChatGPT u ljekarni: Širi se trend koji uznemiruje ljekarnike, upozoravaju na rizike!

 

