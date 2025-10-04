Pogledajte koje su ljekarne dežurne ove nedjelje u četiri najveća grada

'NAJVEĆI MISTERIJ SVIJETA' /
Hrvati otkrili mogu li pročitati liječnički rukopis: 'Tri farmaceutkinje nisu skužile moj recept'
Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima
Donosimo popis dežurnih ljekarni ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima:
Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
Ljekarna Splitsko-damatinske županije: Pupačićeva 4
Ljekarne Prima Pharme: Kralja Držislava bb
Zdravstvena ustanova ljekarna "Jadran": Riva 18
Zdravstvena ustanova "Ljekarna Osijek": Trg A. Starčevića 7
