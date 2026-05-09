DONOSIMO POPIS /

Provjerite na vrijeme! Ovako rade trgovine ove nedjelje, evo gdje možete u šoping

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

9.5.2026.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

PEKARE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u svibnju, uključujući i 30.5. (Dan državnosti).
CITY CENTER ONE - City Center One West radi ovu nedjelju, a City Centar one East ne  

Split

JOKER - Ovaj trgovački centar neće raditi u nedjelju. 
MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u svibnju su neradne. 

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
ZTC - ZTC Rijeka zatvoren je ove nedjelje.

Osijek
MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi niti jedne nedjelje u svibnju.
PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.

 

Radno Vrijeme NedjeljomTrgovinePekareTrgovački CentarNeradna Nedjelja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
