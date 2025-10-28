Pogledajte hijerarhiju Zemunskog klana: ‘Lezi, digni se, ustaj, sjedi!’

Najzloglasniji regionalni klan - Zemunski klan - funkcionirao je kao vojna jedinica, objašnjava Andrija Jarak u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' koju možete gledati samo na platformi Voyo. Svaki je član imao precizno određenu ulogu, a sustav je bio izgrađen na strahu, poslušnosti i brutalnoj hijerarhiji. "Svi su jasno znali svoje zadatke”, kaže Jarak.

Vojna disciplina i stroga pravila: 'On je njih šamarao, vrijeđao, psovao'

Njihov način funkcioniranja nalikovao je vojsci – gdje se naredbe nisu propitkivale, već slijepo izvršavale. “Znalo se tko što radi. I moralo se ono što Dušan naredi. Jer, Dušan je bio bahat, strog. On je njih šamarao, vrijeđao, psovao”, govori novinarka i urednica knjige Sretka Kalinića, Snežana Stojanović.

“Većina ljudi u sastavu Zemunskog klana su bili takvi da je on njima mogao lako manipulirati. I otprilike je bilo naređenje po principu: ‘Lezi, digni se, ustaj, sjedi. Što ti kažem, to moraš raditi’”, dodaje ona, opisujući hladnu psihologiju moći unutar klana.

Foto: Voyo

Strogo definirane uloge: 'On je bio pravi sadist'

U 'Dosjeu Jarak' je demistificirano tko je bio tko u Zemunskom klanu, u kojem nije bilo mjesta improvizaciji. Svaki član znao je što mora učiniti i što će ga snaći ako pogriješi. “Đura Mutavi bio je zadužen za nabavljanje automobila kojima su se odrađivala ubojstva. Isto tako za stanove za skrivanje poznatije kao štekove”, rasvjetljava Andrija Jarak, koautor serijala 'Dosje Jarak'.

Foto: Dosje Jarak

“Vlada Budala je bio lopov. On je perfektno krao automobile. Vozač je bio strašan”, opisuje Žarko Popović, tadašnji šef Odjela za krvne delikte Policijske uprave Beograd.

Nakon što bi zločin bio počinjen, na scenu bi stupio Bagzi. “Bagzi je bio zadužen za čišćenje dokaza nakon počinjenih ubojstava. Od automobila do oružja”, otkriva Jarak.

U svojoj knjizi, Sretko Kalinić, zvani Zver, glavni egzekutor Zemunskog klana, opisuje što su radili Mali Dule i Jure: "Najviše je volio mučiti ljude. Jure je bio vrlo sličan Duletu – pravi sadist’.”

Foto: Voyo

Zemunski klan funkcionirao je poput stroja smrti, precizno podmazanog strahom, novcem i poslušnošću. I dok su jedni pucali, drugi su brisali tragove, a svi su šutjeli – jer su znali tko zapovijeda.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' gledajte odmah na Voyo, a nastavak o najopasnijem europskom ubojici koji je bio glavni egzekutor klana - 'Zver 2' – intervju s ubojicom – ne propustite ovog četvrtka, ekskluzivno na Voyo.