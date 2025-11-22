FREEMAIL
PRIVREMENA 'PREMOSNICA' /

Velika prometna operacija: Evo što vas čeka na Slavonskoj idućih desetak dana!

Velika prometna operacija: Evo što vas čeka na Slavonskoj idućih desetak dana!
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi

22.11.2025.
10:23
Hina
Igor Soban/pixsell
Počeli su radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji nakon velikog požara u obližnjem Vjesnikovom neboderu i upitne statike zbog čega je zatvoren tamošnji podvožnjak. 

Kao što je najavio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, uvodi se novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

U Savskoj ulici neće se ništa mijenjati, a u Slavonskoj će se povećati trajanje zelenog svjetla.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.

Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Grad napominje da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO Dvoje maloljetnika na sudu opisuju kako je došlo do požara u Vjesniku: 'To se inače ne događa'

VjesnikPromet
