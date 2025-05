Plenković: 'Zagreb ide naprijed ogromnim koracima zahvaljujući Vladi, a ne Gradu. Što ljudi misle?!'

Premijer Andrej Plenković došao je u stožer HDZ-a i obratio se okupljenima.

"Nakon održanog prvog kruga želim čestitati prije svega kandidatima i kandidatkinjama HDZ-a na velikom angažmanu proteklih mjeseci. Mislim da smo ukupno gledajući ostvarili odlične rezultate. Hrvatska je i dalje dominantno plave boje. To smo i očekivali. Vjerujem da su svi na terenu vodili računa kako da u svojim sredinama predstave naš program. Nacionalna snaga i lokalna vizija koji je u potpunosti utjelovio našu politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, veće decentralizacije odnosno davanja ovlasti županijama, gradovima i općinama i realizacijama brojnih projekata", rekao je i nastavio:

"Kada gledam rezultate manje više, osim nešto sjajnih postignuća naših kandidata, zacementirali smo situaciju kakva je trenutačno. To znači da je ova politika koju vodimo doživjela uspjeh. Oni koji su bili u poziciji povjerenja su to povjerenje manje više zadržali, mi smo u ovu utakmicu krenuli u okolnostima u kojima smo imali povjerenje u 75 posto županija, u 44 posto gradova, i u čak 46 posto općina. Rezultati s u puno bolji nego što su bili prije četiri godine u prvom krugu. Sada imamo sigurno šest izabranih župana i vodimo u još osam županija. Slična je situacija u gradovima. Već smo osvojili 43 grada, 154 općine. Realno gledajući rezultat će biti u najmanju ruku kao rekordan 2021., ako ne i bolji."

"Posebno me veseli pobjeda u Sisku i to uvjerljiva pobjeda gospodina Orlića, državnog tajnika u ministarstvu graditeljstva", rekao je i dodao da vjeruje da će to pomoći u obnovi Banovine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uz pobjedu župana, pružili smo ruku županiji. Posebne čestitke Ivanu Radiću koji je jedini pobijedio u prvom krugu u četiri velika grada. I to sa sjajnim rezultatom preko 70 posto. To znači da je naša politika Slavonija, Baranja i Srijem pokrenuta 2016. polučila sjajne rezultate. Kanalizirali smo 3,3 milijarde eura. Osijek se sjajno razvija. To je pravi put da taj dio Hrvatske vratimo na pravu razvojnu putanju. Zadovoljan sam rezultatima i u Splitu. Split zaslužuje promjenu", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je kako je Šuta vodio izrazito afirmativnu kampanju. Pohvalio je i Hermana iako je završio treći po redu, ali je naglasio da je HDZ-ova lista druga. Vjeruje da je u Zagrebu došlo do rasipanja glasova.

"Što se tiče Rijeke, ovo je potpuna politička katastrofa za SDP. Imaju nikad lošiji rezultat za župana. Naš Alen Ružić, ravnatelj KBC Rijeka, vodio je afirmativnu kampanju ima puno šansi za župana u drugom krugu. Ovaj potez da ga se Filipovića zamjeni sa njegovom zamjenicom, mislim da bi se SDP morao jako zamisliti što se to događa u sredinama u kojima su mislili da su neprikosnoveni. HDZ je dominantan u Slavoniji, Dalmaciji i tako će ostati u drugom krugu. Kad sve rezimiramo, možemo biti itekako zadovoljni. Ovo su treći lokalni izvori koje predvodim i želim svima zahvaliti", rekao je.

"I dalje ćemo voditi ovu politiku koja unaprjeđuje kvalitetu života u svim krajevima Hrvatske i one koji su manje razvijeni približava onima koji su više razvijeni. Uglavnom, vrlo lijepa večer za nas. Veselimo se suradnji, jer mi nikada nismo gledali tko je gdje na vlasti", dodao je.

Naglasio je da je ovo najbolji rezultat koji je HDZ osvojio u izravnom glasanju za gradonačelnika Zagreba. Ipak, dodao je:

"Praktički 80 posto uspjeha Zagreba se odvija zbog HDZ-a. Zagreb ide naprijed ogromnim koracima zahvaljujući Vladi, a li ljudi valjda misle da sve što se obnovilo da je valjda do grada."

Tekst se nastavlja ispod oglasa