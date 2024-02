Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je u ponedjeljak izjavu za medije čestitavši prvo hrvatskim vaterpolistima na osvojenom svjetskom zlatu.

Zatim se osvrnuo na projekt sanacije bala otpada na ulazu u Varaždin te se dotaknuo i obnove bolnica te je rekao da ćemo uskoro imati ne samo obnovljene bolnice nego i nove zgrade.

Osvrnuo se i na trezorske zapise koji su ponovno pušteni u prodaju. Ideja je prikupiti 250 milijuna eura za zapis od tri mjeseca i 300 milijuna eura za onaj od godinu dana. "Samo prvi dan je upisano 70 milijuna, a interes je 320 milijuna eura. To potvrđuje povjerenje u državne financije", kazao je Plenković.

Komentirao je i prosvjed oporbe u subotu, za organizatore je rekao da se kamufliraju i da se radi o radikalnoj ljevici te da tu nije bilo stranaka centra.

"Nema dileme da su to proruski orijentirane stranke. Politički smo analizirali situaciju s prosvjedom u subotu. Kolege koji su to pratili govorili su o političkim porukama. Radi se o prosvjedu radikalne ljevice. To su poruke koje se mogu čuti u totalitarnim režimima. Predsjednika Tuđmana su nazivali mafijaškim bosom, to je razotkrivajuće. To su ljudi koji bi zabranjivali rad političkim strankama. Te poruke, uz samo jednu hrvatsku zastavu, uokvirio je te političke stranke, koje se idu izvrtati kako bi se oprali sramote. Naše poruke upućene su organizatorima, ne građanima", rekao je.

Nastavio je da organizatori prosvjeda ne podržavaju Ukrajinu u ratu s Rusijom te se osvrnuo na glasanje u Hrvatskom saboru o pomoći Ukrajini.

'Proruski orijentiran prosvjed'

"Zašto smatram da su ti ljudi proruski orijentirani, a ne proukrajinski? Pogledajte glasanje u Hrvatskom saboru o pomoći Ukrajini, bila je riječ o obuci, potpuno benigno. Ovi čak nisu bili u stanju dići ruke za obuku. To su ovi koji su pozvali na prosvjed", dodao je.

"Predsjednik SDP-a je rekao da je Zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon. To je jako važno da građani znaju. Mi smo centar, oni su radikalna ljevica, protiv pomoći Ukrajini a time defacto za Rusiju", nastavio je Plenković.

Zakon o hrvatskom jeziku iskoristio je kako bi prozvao oporbu. "Živimo u demokraciji pa branimo slobodu mišljenja, nemamo ništa protiv toga. Imamo protiv primitivizma i protiv nazivanja Zakona o hrvatskom jeziku kretenskim. Nadolazeći izbori će, stoga, biti bitka istine protiv laži. Iz njihovog kuta smo svi korumpirani lupeži i treba nas zabraniti", bio je oštar Plenković.

Na novinarsko pitanje tvrdi li da su sve stranke koje su prosvjedovale radikalna ljevica, uzvratio je pitanjem "Tko nije". Stranku Ivice Puljka opisao je kao kameleone, smatra da su daleko na lijevom spektru.

Za ovaj oporbeni prosvjed ne smatra da je nanio ozbiljnu političku štetu, ali i da sad nije bilo razloga za prosvjed.

"Postoje trenuci kad je stvarno kritična situacija. Kad je 2022. Europa bila uzdrmana nakon najveće pandemije u sto godina i nakon energetske krize, u Hrvatskoj nije bilo nijednog prosvjeda ni ozbiljnog štrajka. Znate zašto? Jer je ova Vlada donijela odluke o jeftinijoj struji, benzinu, ograničila cijene proizvoda, pomogla ribarima, poljoprivrednicima… U cijelom tom razdoblju imala je dovoljno snage za ulazak u Schengen i Eurozonu, da ima najveći kreditni rejting ikada, da osigura 2,5 milijarde eura za obnovu. Tad nije bilo razloga za prosvjede, a sad ima, zašto? Zbog zakonitog izbora glavnog državnog odvjetnika."

Za Milanovića je rekao da je potpuno nebitan te da je iskočio iz svojih ovlasti, ali i da je uveo vulgarnosti u komunikaciju.

"On je uveo vulgarnosti. Sad svaka šuša misli da može pljuvati po nekome bez reakcije", rekao je Plenković.

Bez obzira na sve što je rekao, nije odgovorio zašto odgađa reći kad će izbori. “Kad procijenimo da je trenutak oportun, bit ćete obaviješteni.”

Po svemu što je rekao, dojam je da se živi odlično i da je Vlada u svemu što radi uspješna pa se to kosi s čekanjem “oportunog trenutka”.

“To kažu ljudi koji nemaju veze s HDZ-om”, kazao je i još jednom počeo ponavljati sve što vidi kao uspjehe svoje Vlade…

Ponovio je da u Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) ne rade stranci nego Hrvati, kao i da su poruke s Josipom Rimac nebitne.

Plenković je rekao da čvrsto stoji uz izbor Turudića te da su sva saznanja koja su nakon njegovog izbora dospjela u javnost postojala i prije, ali nitko nije reagirao niti upozorio Vladu.

"Bio je najbolji kandidat", objašnjavao je Plenković svoj izbor.

Plenković je zatim prozvao Milanovića i DORH da nisu na vrijeme obavijestili o spornim činjenicama o Turudiću, okrivio ih je za nečinjenje i ustvrdio da nisu radili u interesu Hrvatske.

Novinari su ga pitali je li i on odgovoran za nečinjenje jer je, nakon što je sve saznao, kada god to bilo, išao do kraja s izborom Turudića. Na to pitanje, Plenković nije imao odgovor već je napustio sjednicu.

"Prošlo je puno vremena", rekao je Plenković i prekinuo sjednicu.

