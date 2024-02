Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres otvorio je 60. Minhensku sigurnosnu konferenciju. Teme su ratovi u Gazi i Ukrajini, ali i strahovi o predanosti SAD-a obrani saveznika nakon izjave bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Na konferenciju su stigli potpredsjednica SAD-a Kamala Harris, a očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Na konferenciju je stiglo pedesetak šefova država i vlada, brojni ministri vanjskih poslova i obrane, stručnjaci za sigurnost i čelnici međunarodnih organizacija.

U München je stigao ministar obrane Ivan Anušić te premijer Andrej Plenković koji je istaknuo važnost ove konferencije.

"Važna je konferencija s obzirom na brojne izazove za svjetsku sigurnost i ratove koji traju, od ruske agresije na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku s prijetnjom širenja, odnosi velikih sila, a i ovo je godina najvećih izbora. Prigoda da razgovaramo s kolegama o situaciji u Europi je itekako važna", poručio je.

Istaknuo je da se do sada susreo s albanskom premijerom i tehničkim premijerom Sjeverne Makedonije, grčkim premijerom i nizozemskim.

"Glavni bilateralni sastanak je bio posvećen predsjedateljici vijeća ministara BIH gdje smo zajednički sagledali napredak koji se dogodio na razini BIH u protekla tri tjedna", dodao je.

'Struja nam nije jeftina tek tako'

Premijer se zatim dotaknuo posljedica ruske agresije koje osjećamo i dalje pa komentirao Vladine subvencije za ciene struje i plina.

"Jučer smo imali sastanak važan na razini Vlade oko nastavka paketa mjera u ožujku. Cilj nam je da osiguramo i dalje priuštivu cijenu struje. Danas je cijena energetskog miksa 130 eura, a cijena koju plaćaju građani je 59, a mali i srednji gospodarstvenici 62 eura. Na to smo se navikli zadnje dvije godine i mislimo da nam je struja jeftina tek tako. Ne, struja je jeftina jer Vlada subvencionira Hrvatsku elektroprivredu koja uzima na sebe taj trošak do pune cijene energetskog miksa. Smatramo da u ovim okolnostima još uvijek trajaće krize trebamo napraviti iskorak i fokusirat ćemo se na cijenu struje i plina", rekao je pa najavio da će sutra u javno savjetovanje Vlada pustiti zakon na temelju koje će ostati nisk cijena PDV-a na plin.

Plenković je komentirao i nezakonite migracije koje su imale destabilizirajući efekt za zemlje Europe pa istaknuo važno pitanje jačanja granica i sigurnosti.

"Jačanje Schengenskih granica i unutarnjih granica mora biti prioritet, a ključna tema su ambicije unutar NATO-a. Naše obveze su tu veće ulaganje u obranu i naoružanje. Naša je Vlada tu napravila enorman napor", pohvalio se pa istaknuo da je trenutni proračun Ministarstva obrane iznosi milijardu i sto osamdeset milijuna eura.

Taj je proračun, tvrdi, prije sedam godina iznosio samo 550 milijuna. "To dovoljno govori da su naša izdvajanja i ulaganja za modernizaciju itekako važna, a jedna od glavnih stavaka tu je i nabavka vojnih zrakoplova Rafale", poručio je.

U kontekstu vojne sigurnosti, novinari su ga podsjetili da admirali Robertu Hranju uskoro ističe mandat na mjestu čelnika Glavnog stožera. Budući da je imenovanje te funkcije stvar dogovora između premijera i predsjednika Zorana Milanovića, zanimalo ih je jesu li započeli razgovore i imaju li zajedničkog kandidata.

'Zgroženi smo vijestima o Navaljnom'

"Razgovori se vode, prve je obavio ministar Anušić. Sve su to ljudi iz sustava Hrvatske vojske i tu neće biti iznenađenja, kao što su i ljudi koji su bili kandidati za čelo VSOA-e bili iz sustava vojske i njenog obavještajnog dijela. To nema veze s predsjednikom Vrhovnog suda jer je tada Milanović krišo zakon i forsirao je isprva profesoricu Đurđević protuzakonito. Te stvari nisu usporedive. A što se tiče dogovora, s naše strane ćemo se truditi da bude u roku", tvrdi Plenković.

Komentirao je i tvrdnju bivšeg američkog predsjednika Donalda Trummpa da SAD ne bi trebala braniti one članice NATO-a koje ne plaćaju dovoljno.

"To je očito izjava u sada već višemjesečnom predizbornom cirkuliranju. Ona je loša i mi ju tako doživljavamo pogotovo jer se sjećamo trenutaka kada je on bio predsjednik SAD-a i vrlo jasno prozivao čelnike koliko troše i izdvajaju na obranu. Ta izjava da se potiče nekoga da napada saveznike koji ne troše puno naravno da nije dobro. Jedno je biti u kampanji, a drugo je biti na dužnosti, biti odgovoran i držati se temeljnog načela, a to je članak pet Washingtonskog ugovora koji je garant kolektivne sigurnosti u slučaju napada na bilo koju članicu NATO-a", objasnio je premijer.

Dodao je kako su zgroženi informacijom i navodnoj smrti najvećeg Putinovog kritičara Alekseja Navaljnog. "Pogotovo zato što informacija nije pouzdana, a ako je, zašto je (preminuo, op.a.). No, s obzirom na ovo što smo doživjeli od početka ruske agresije na Ukrajinu, ništa nas više tu ne čudi", zaključio je.

