Policija je upala u Ministarstvo kulture po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja EPPO. Ured naime provodi hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vrlo brzo ministrica Nina Obuljen Koržinek dala je izjavu za medije i kazala da joj je u interesu da se svi ti izvidi potvrde i da je u Ministarstvu kulture sve provedeno sukladno zakonu. Dodala je da ako je netko zloupotrijebio kriznu situaciju da će odgovarati. A nakon ministrice, izjavu je dao i premijer Andrej Plenković. Bio je vrlo oštar prema oporbi i svima onima koji prozivaju njegovu Vladu. Za ministricu Koržinek kazao je da je njezina pozicija sigurna. A za državnog odvjetnika Ivana Turudića - da je ta priča završena.

Hrvati više vjeruju europskim institucijama nego vlastitim

Komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić za Danas.hr kazala je da sve što znamo sada, znamo iz javno dostupnih podataka. Hoće li doći do neke velike promjene što se tiče ove istrage EPPO-a, to ćemo tek vidjeti. Mamić kaže da je istina da je Vlada Andreja Plenkovića zaslužna za dolazak EPPO-a u Hrvatsku. "To je istina, zato me je i začudila Turudićeva izjava. Ova Vlada je, da tako kažem, dovela EPPO u Hrvatsku. No, sviđa li se njima što sve radi EPPO, to je druga stvar. Oni su zaslužni za to i na tome im ja čestitam i svi hrvatski građani jer se pokazalo da Hrvati više vjeruju europskim institucijama nego vlastitim", kazala je Mamić.

On će nju braniti dok god se bude moglo

Plenković je poznat po tome da brani svoje ljude do 'zadnjeg daha'. Tako brani i ministricu Obuljen Koržinek. Mamić kaže da će je braniti dok god se bude moglo.

"Vi kao šef, morate braniti ljude koje ste odabrali. U tom smislu odgovornost je apsolutno na njemu. On će nju braniti dok god se bude moglo, a kada je više neće moći braniti, onda ne bude. Branio je bivšu ministricu Žalac, a kada se nije moglo, više nije", mišljenja je Mamić.

Premijera Plenkovića su, čini se, malo naživcirala i neprestana pitanja novinara o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću. "Znali ste sve što sada puštate van, znali ste za poruke Rimac i Turudić, znali ste za operativna SOA-ina izvješća, a niste rekli već nam to puštate na kapaljku dva dana prije glasovanje, ne biste li nas splašili valjda?", kazao je premijer. "Pa što je vama. Jeste vi normalni ljudi? Nismo mi budale. Tajming prosvjeda, sindikati, etički kodeks, ma dajte molim vas", kazao je u jednom trenutku.

Oporba ne želi maknuti Turudića

Mamić kaže da bi i ona na njegovom mjestu bila takva. "Nije mu bilo lako", kazala je, no naglašava jednu ključnu stvar. "Oporba ne želi maknuti Turudića, oni žele maknuti HDZ-ovu većinu u Saboru, jer kad maknu njih mogu maknuti Turudića i sve ostale. To je sve dio demokratskog procesa i tu svatko igra svoju ulogu, da tako kažem", kaže Mamić.

Može li Plenković biti komforan?

Iako još ne znamo točno kada će biti parlamentarni izbori, što naglašava i Mamić, smatra da Plenković i dalje može biti komforan.

"Vidjeli smo da ovakve afere jedna za drugom nisu donijele bitnu štetu HDZ-u, ali ne treba niti zaboraviti da je HDZ sišao s vlasti zadnji put zbog afere Fimi medije. Skupljalo se skupljalo, i onda kada je došla ona kap koja je prelila čašu došlo je do promjene vlasti", dodala je.

No, ovoga puta stvar je drugačija.

"Ovaj put je problem što na strani oporbe nema jasnog rješenja. Oporba se ne može ujediniti na toj nekoj 'antiHDZ' platformi. To je puno stranaka, različitih egotripova, puno različitih zahtjeva i u tom smislu Plenkoviću je situacija dosta komfornija, nego što je bila Jadranki Kosor. Jadranka Kosor je bila na 24 posto podrške kada je izgubila vlast. Zato što je postojala Kukuriku koalicija koja je imala tadašnjeg predsjednika SDP-a Milanovića i Ratka Čačića kao prvog potpredsjednika zaduženog za gospodarstvo. Mi sada nemamo te ljude koji bi vodili tu oporbu i koji bi mogli mobilizirati i neodlučne", zaključila je Mamić.

