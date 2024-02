Premijer Andrej Plenković danas je u Virovitici gdje sudjeluje na 27. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2024. Plenković odgovara na aktualna pitanja novinara, među kojima je i akcija EPPO-a u Zagrebu koji provodi hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prvo pitanje je bilo o Turudiću, vezano za to da nije govorio istinu kada je rekao da se nije sastajao s Mamićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve što je bilo 2015. to su trebali brinuti oni koji su tada bilio na vlasti. To je završeno. Sabor ga je izabrao. Sabor ga je izabrao i čekamo da preuzme dužnost". kazao je.

Upad policije u Ministarstvo kulture

"Što se tiče te teme ta tema traje mjesecima. EPPO djeluje jedino i isključivo zahvaljujući naporima naše Vlade. Mi smo podržali pojačanu suradnju", kazao je o upadu EPPO-a u Ministarsrtvo kulture. Nedvojbeno je utvrđeno, da sredstva za taj konkretni projekt nisu korištena iz EU fomndova, a to ne znači da ako su postojale nepravilosti, da to treba istražiti", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne treba to gospodin Turudić to napraviti", kazao je na pitanje novinara. "EPPO je krenuo istraživati Geodetski fakultet i to nema veze s obnovom. Došli su do ovoga kada su gledali šire. Ako je ministricaa rekla ovo, jer sam ja potao nju, ako mi svi kažu da su ta sredstva bila nacionalna i ne vidim razloga da bi meni netko rekao nešto drugo", dodao je.

Na pitanje ima li povjerenje u ministricu kazao je da je i da je ministrica Nina Obuljen Koržinek sigurna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija je danas, podsjetimo, upala u Ministarstvo kulture. Ministrica Nina Obuljen Koržinek kazala je da joj je u interesu da se svi ti izvidi potvrde da je u Ministarstvu kulture sve provedeno sukladno zakonu. Dodala je da ako je netko zloupotrijebio kriznu situaciju da će odgovarati.