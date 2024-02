Oporbeni lijevo-libarelani blok u subotu u 11 sati organizira prosvjed na Markovom trgu, okidač je odabir Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Organizira ga 11 oporbenih stranaka, uz Možemo! i SDP, tu su i Centar Ivice Puljka, Radnička fronta, Glas i druge manje stranke.

Je li Markov trg izabran kao alibi lokacija ako subotnji prosvjed oporbe ne uspije da se dobije privid masovnosti te kako to da prosvjed Možemo! organizira s SDP-om, ali ne planiraju predibzbornu koaliciju, odgovara saborska zastupnica Ivana Kekin u intervjuu za net.hr.

Koliki odaziv očekujete na prosvjedu?

"Pripreme su u punom zamahu, očekujemo jako puno ljudi, više nego će ih stati na Markov trg."

Je li lokacija odabrana ciljano, da se dobije osjećaj masovnosti ako prosvjed podbaci jer je Markov trg prostorom skučen i da zato ne idete na Trg bana Jelačića?

"Svi koji tako misle, neka sami probaju organizirati jedan dobar prosvjed. Markov trg odabran je radi simboličke vrijednosti, znamo da je tu Vlada koja je izabrala Turudića, Sabor kao tijelo koje ga je izglasalo i kao tijelo koje je izglasalo niz zakona nepovoljnih za građane. Na Markovom trgu je i sve ostalo - od željeza, preko plina, milijardi kuna, diploma i građevinskih dozvola - to je nešto što je HDZ ukrao i to građanima Hrvatske. Želimo i pokazati da je vrijeme da se Markov trg vrati građanima."

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Teško se može pomisliti da bi Plenković zbog prosvjeda ustuknuo oko pitanja Ivana Turudića. Kako planirate daljnji pritisak zbog Turudića?

"Premijer se neće izmaknuti, on je jasno pokazao da je pod cijenu velike političke štete spreman ustrajati na Turudiću i to otvara najzanimljivije pitanje - zašto? Zašto je toliko važno da baš Turudić bude šef DORH-a? Mislim da je odgovor, koji možemo zamisliti, vrlo neugodan za premijera. Mi ćemo nastaviti (s pritiscima op.a) i već se organiziramo, ali sad smo koncentrirani na prosvjed - subota u 11 sati na Markovom trgu.

Svi, kojima je puna kapa autokracije i tiranije koju već sad provodi premijer nametnuvši osvjedočenog lažljivca i frenda kriminalaca na čelo institucije i koja se treba boriti protiv korupcije, neka dođu i pridruže nam se u prosvjedu."

Njegov izbor prošao je bez sigurnosne provjere, posljednja je bila 2019. Tumačenja su da se tu moguće pogriješilo u proceduri. Hoćete li možda inzistirati na proceduralim detaljima?

"Vidjet ćemo, pravni stručnjaci imaju različita mišljenja kako je do toga došlo. No sporno je da je Turudića biralo Povjerenstvo sastavljeno od ministara Plenkovićeve vlade i to na tajnim razgovorima, kada je propisano da se glavni državni odvjetnik bira na javnim razgovorima koji se vode u Saboru i da se nakon toga donosi odluka. To je također sporni element. No ključno je kod sigurnosne provjere da se očito iz nekog razloga htjelo da Ivan Turudić prođe novu sigurnosnu provjeru."

Foto: Patrik Macek/Pixsell Foto: Patrik Macek/Pixsell

Kako ocjenjujete mandat Zlate Hrvoj-Šipek na čelu DORH-a?

"Mandat Zlate Hrvoj Šipek obilježen je time da je višestruko lagala u parlamentu, bila je uhvaćena u tim lažima i unatoč tome HDZ je nije maknuo nego joj je izglasavao povjerenje. Njezin mandat bit će obilježen time da su joj po ladicama godinama stajali predmeti Rimac i Žalac, da je morao doći Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) da se to krene procesuirati i ostat će obilježen time kako je smijenila šeficu USKOK-a."

Turudić je protiv EPPO-a, treba li taj ured?

"Naravno da ga treba, sve pristojne zemlje imaju EPPO. Vidimo da je to u Hrvatskoj nužnost jer DORH očito ne provodi istrage i bez njega ne bismo saznali za slučaj Žalac. On bi trunuo po ladicama. Turudić time najavljuje da će ispuniti ulogu koju mu je Plenković dao, a to je da će štititi HDZ od skandala, afera i procesa."

O prosvjedu - tko sve dolazi?

"Dolazi 11 oporbenih stranaka od centra na lijevo. Na prosvjedu će govoriti i osobe poznate u javnosti kojima je toliko dosta da su se odlučila izložiti."

Tko će od poznatih osoba biti?

"Ne mogu otkriti, moramo čuvati iznenađenje, da nešto ostane za subotu. Neće govoriti samo političari, bit će zaista puno javnih osoba."

Hoće li to biti prosvjed samo Zagreba ili se organiziraju drugi gradovi?

"Dobili smo poruke cijele Hrvatske, znam da i druge stranke, primarno SDP i Centar, organiziraju da njihovi članovi i simpatizeri dođu. Naši ljudi iz naših lokalnih grupa pitaju, organiziraju se u mjestima koja dolaze iz cijele Hrvatske."

Vaši volonteri su na cesti i u izravnom kontaktu s ljudima pokušavaju animirati ljude da dođu, jeste li vi već u predizbornoj kampanji?

"Mi tražimo izbore i ja bih da su odmah. Svaki dan HDZ-a na vlasti je loš dan. A svaki dan bez HDZ-a je dobar dan. Naravno da je to i dio aktivacije pred izbore i dio komunikacije s građanima i želimo - ne HDZ-ove birače jer su oni interesna grupa i sigurno je da ih se ne može preobratiti jer imaju vlastiti interes kad glasuju za HDZ - ali da sve druge građane da aktiviramo tako da im objasnimo da nema nesudjelovanja na izborima.

Svatko, tko ne sudjeluje na izborima, nažalost sudjeluje u održanju postojeće situacije. Neizlazak na izbore je glas za Ivana Turudića. To treba biti jasno."

Foto: Robert Anić/Pixsell Foto: Robert Anić/Pixsell

Na prosvjedu će biti i SDP, ali ne planirate predizbornu koaliciju s njima?

"Točno, odmah smo to rekli početkom prošlog ljeta - kako izlazimo, zašto izlazimo i s kim možemo nakon izbora. To se ne mijenja. To nije bila ni tema ovih razgovora o prosvjedu i daljnjih razgovora."

Postoje li šanse za poslijeizbornu koaliciju s SDP-om?

"Računamo da sve stranke od centra na lijevo trebaju dati sve od sebe da izvuku maksimalan broj ljudi na izbore. Zato i izlazimo sami jer mislimo da je to najbolji način, pokazala su to i naša istraživanja. Mislimo da D'Hondt ne može nadoknaditi slabu izlaznost.

A nakon izbora vjerujemo da će stranke od centra na lijevo imati dovoljno ruku da sastave Vladu."

Neki misle da kalkulirate i da računate na glasove razočaranih SDP-ovih birača, da želite pokupiti dio tih glasova? Je li to razlog zašto ne idete u predizbornu koaliciju?

"Razlog zašto ne (u koalicjiju op.a) prije izbora je taj što se pokazalo da dio naših birača neće glasovati ako izlazimo u predizbornim kombinacijama. Oni žele da sami predstavimo ljude, energiju, viziju i program.

Ali da - računamo na glasove svih razočaranih koji u nama vide neku promjenu, svježinu, novu snagu, novi način vođenja i računamo da će takvi glasovati za nas."

Imali ste priliku pokazati se u Zagrebu i još se dokazujete. Ocjena Možemo! u Zagrebu?

"Mislim da smo u Zagrebu jako dobri, da se dio toga ne vidi i tek se počinje pokazivati, kao kad gradite kuću i kada najduže traje izgradnja temelja. A dok gradite temelje - ne vidi se ništa. Isto je i sa Zagrebom, u dvije i pol godine u kojima upravljamo Zagrebom, pokazali smo da upravljamo odgovorno, bez agresije, da svaki potez podređujemo javnom interesu i jako je važno da smo hrabri raditi reforme.

To su reforme koje se HDZ i mnogi drugi nisu usudili raditi jer su neugodne i zato što svaka prava reforma uključuje i suradnju građana. Istina je da i građani moraju mijenjati navike i to je proces koji traje, rezultat se ne vidi odmah. Nekad to nije u jednom mandatu nego tek naknadno i zato naša zemlja stagnira, jer HDZ nije spreman raditi reforme koje će se pokazati u drugom mandatu.

Ipak, kojom bi školskom ocjenom ocijenili Možemo! u Zagrebu?

Školski - minus 5.

Osim Zagreba, gdje vidite da Možemo! ima ozbiljniji potencijal na izborima?

"Mi imamo jake lokalne grupe, odnosno jake partnere u mnogim gradovima. U Pazinu smo na vlasti, u Istri je jaka grupa, uRijeci, Osijeku, Korčuli. U Dubrovniku smo u partnerstvu sa 'Srđ je naš', koji je jak. Imamo i manja mjesta gdje se budi želja za promjenom - počevši od Slavonije - i očekujem jako dobru podršku u svim izbornim jedinicama."