Još uvijek nema službene potvrde da je preminuo Aleksej Navaljni, no bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kaže: "Prvo što mi sad pada na pamet su pitanja - zašto Tucker Carlson (bivši voditelj Fox Newsa) nije Putinu postavio pitanja o Navaljnom? Zašto nije pitao o Vladimiru Kara Murzi (novinaru i aktivistu osuđenom u Rusiji na 25 godina zatvora op.a), potom o Borisu Njemcovu koji je 2015. ubijen na pragu Kremlja? Ako je točna vijest o smrti Navaljnog, onda da se može konstatirati da je on tek jedan u nizu ugušenih opozicionara čiji je život završio prijevremeno ili nasilno".

Nastavio je da ovo sigurno nije posljednji slučaj privremene smrti u Rusiji. "Bez obzira je li umro prirodnom smrću ili je riječ o ubojstvu kao što se dogodilo Njemcovu, jasno je da je Navaljni žrtva politike koja ne dopušta opoziciju", rekao je bivši veleposlanik u Rusiji.

Nakon što je su Navaljnog 2020. pokušali ubiti nervnim otrovom novičokom, Navaljni se vratio i nije tražio sigurnost na Zapadu. Ubrzo je uhićen i otada svijet prati kako ga Kremlj seli iz lošeg u gori zatvor da bi ga na kraju deportirali u zatvor koji je bio nekadašnji gulag, na oko 60 kilometara od Arktičkog kruga.

"U Rusiju se vratio svjesno vjerujući da će time povećati svoju političku važnost jer biti opozicionar u inozemstvu i u egzilu, bez izravnog kontakta s ljudima na terenu, nije osobito povoljna pozicija. Navaljni je svjesno preuzeo rizik, i vidim da je ipak bio neopravdano visok", kaže naš sugovornik.

Za smrt nedvojbeno odgovorna vlast

Iako se još ne zna kako je Navaljni umrlo, za Kovačevića je njegova smrt nedvojbena odgovornost vlasti. "Sumnje u vezi njegove smrti tim su jače ako znamo da ga je vlast već pokušavala ubiti", rekao je Kovačević.

O tome kako će odjeknuti ova vijest u Rusiji, kaže da nije siguran, ali je sigurno da Putin ne gubi potporu u javnosti. Otkako je Putin krajem prošle godine najavio da neće biti mobilizacije za rat u Ukrajini, navodi da je potpora Putinu čak porasla do razine 80 posto.

"No vjerojatno se izjašnjavaju neki za Putina zbog straha pa građani odgovaraju onako kako vlast od njih to očekuje. To je i cilj vlasti - postići to milom ili silom", govori Kovačević.

Možda je među stražarima imao suradnike, ali to treba pripisati dovitljivosti suradnika iz najužeg kruga koji su ga ipak posjećivali. Činjenica da je premješten u tako udaljen zatvor govori da je vlast htjela izbjeći njegovu komunikaciju, možda netko od stražara iz iskrenog opredjeljenja ili zahvaljujući financijskom poticaju.

S obzirom na to da se svako toliko pojavljivala slika Navaljnog i kakve poruke iz zatvora, na pitanje kako to da se to probijalo iz najčuvanijih zatvora, Kovačević navodi da je moguće da su najuži suradnici Navaljnog dolazili njemu u posjet i da je to mogući način, ali i da je moguće da su slike i poruke prenosili stražari, bilo da su to radili iz iskrenog opredijeljena za Navaljnog ili da su to radili za novac. "Ali činjenica da su ga kao zatvorenika premještali u sve strože zatvore, govori u prilog tome da je vlast htjela izbjeći njegovu komunikaciju sa svijetom.

No pokušaj ubojstva Navaljnog novičokom iz 2020. nije jedini slučaj rješavanja protivnika režima po kratkom postupku. Osim političkih oponenata i kritičara, početkom invazije Rusije na Ukrajinu diljem svijeta padali su rusi poduzetnici i oligarsi kao pokošeni.

"To su bili nižerangirani pripadnici ruske nomenklature koji su iznenada previše znali o finim kombinacijama onih na vrhu vlasti. Budući da su se pokazali nepouzdanima, morali su skočiti kroz prozor ili stepenice", kaže Kovačević.

