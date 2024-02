'ošišat ću te na nulu' / Plenković dobio prijeteće pismo preko frizera. Ekspresno je odgovorio

Premijera Andreja Plenkovića su na presici novinari upitali o navodnim prijetnjama koje je dobio preko frizera. Odgovorio je to nije to ništa i da se to stalno događa, ali se ne "bave puštanjem tih tema u medije".