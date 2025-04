Plavi bljesak nad Hrvatskom: Projurilo kroz nebo kao metak. Što je to?

Sinoć se nebo nad Zagrebom i sjeverom Hrvatske pretvorilo u scenu iz znanstveno-fantastičnog filma. Brojni građani podigli su pogled u nebo i ostali 'paf' kad su ugledali plavu svjetlost koja je velikom brzinom projurila iznad njihovih glava.

I dok su jedni odmah pomislili na invaziju vanzemaljaca, drugi su iz džepa vadili mobitele ne bi li ulovili misterioznu pojavu - brojne teorije o misterioznom fenomenu na nebu uskoro su se proširile društvenim mrežama.

Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorska županija sinoć je na svom službenom Facebooku objavila fotografije i duhovito poručila:

"Evo ga, ulovili smo ga. Struka kaže da još nisu sigurni što je to, a nismo ni mi. To na slici večeras je vidjelo na desetke ljudi s raznih lokacija Zagorja i šire. A što je to, ma… vjerojatno ništa bitno, ko i ona spirala koja je nastala od goriva rakete."

Službene potvrde još uvijek nema, no mnogi nagađaju da se radi o tzv. bolidu – vrlo sjajnom meteoru koji se ponaša poput vatrene kugle, ostavlja upečatljiv trag na nebu i često završi svoj put u atmosferi u spektakularnom plesu svjetla.

Bolid je zapravo svemirska stijena koja se "sudara" s našom atmosferom tolikom brzinom da užari zrak oko sebe. Rezultat? Svjetlosni show koji oduševljava i zbunjuje.