Prodavačica iz Mostara se sukobila s naoružanim pljačkašem: Što mislite kako ju treba nagraditi?

U mostarskom naselju Zalik sinoć oko 20 sati pokušana je pljačka trgovine, no spriječila ju je prodavačica koja se suprotstavila naoružanom napadaču.

Na snimci nadzorne kamere vidi se kako muškarac ulazi u trgovinu i izvlači automatsku pušku, nakon čega dolazi do naguravanja i borbe.

Tijekom sukoba ispaljeni su rafali, ali nitko nije ozlijeđen. Policija traga za počiniteljem.

U našoj redovitoj rubrici 'Pitamo vas': Kako treba nagraditi prodavačicu iz Mostara?

