Prodavačica iz Mostara se sukobila s naoružanim pljačkašem: Što mislite kako ju treba nagraditi?
Cijeli slučaj pokušaja pljačke u Mostaru otvorio je i pitanje koliko je opravdano riskirati vlastiti život u ovakvim situacijama te gdje je granica između hrabrosti i opasnosti
U mostarskom naselju Zalik sinoć oko 20 sati pokušana je pljačka trgovine, no spriječila ju je prodavačica koja se suprotstavila naoružanom napadaču.
Na snimci nadzorne kamere vidi se kako muškarac ulazi u trgovinu i izvlači automatsku pušku, nakon čega dolazi do naguravanja i borbe.
Tijekom sukoba ispaljeni su rafali, ali nitko nije ozlijeđen. Policija traga za počiniteljem.
Kako treba nagraditi prodavačicu iz Mostara?
POGLEDAJTE VIDEO: Kako prepoznati džepara u gužvi? Policija razotkrila metode kojima vrebaju žrtve u tramvajima