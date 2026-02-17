Pijani vozač (68) neregistriranog auta bez registracije dobio paprenu kaznu

Tijekom nedjeljnog nadzora prometa oko 13:30 u Svetom Ivanu Zelini, policija je zaustavila 68-godišnjaka u osobnom automobilu bez registracije.

Obavljenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,73 g/kg. Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita te da vozilo kojim je upravljao nije registrirano.

Ujedno, tijekom postupanja 68-godišnjak je omalovažavao i vrijeđao policijske službenike, a na zapovijed da prestane s takvim ponašanjem on se oglušio te se pokušao udaljiti s mjesta događaj, izvijestila je PU zagrebačka.

Vozač je uz uporabu sredstava prisile uhićen, a potom i doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila da se proglasi krivim i kazni novčanom kaznom zatvora od 3.900 eura kao i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci

Sud je pravomoćnom presudom vozača proglasio krivim te mu izrekao predloženu kaznu i zaštitnu mjeru.

