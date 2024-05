Novu Vladu treba potvrditi Sabor bi ona bi trebala biti izglasana petak. U 11 sati sazvana je rasprava o Vladi u Saboru, a predsjednik Zoran Milanović još večeras bi trebao potpisati dokument o novoj vladi koji bi mu saborske službe trebale tijekom večeri poslati.

Reporterka RTL Danas Katarina Brečić uživo je večeras razgovarala s čelnikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom u Saboru.

Na pitanje zašto je koalicijski sporazum Domovinskog pokreta s HDZ-om potpisan danas poslije podne iza zatvorenih vrata, kaže da to "jednostavno nije javni dokument", nego sporazum dviju partnerskih strana u koaliciji. "U suštini su stavljene sve točke komunicirane s jedne i druge strane tako da su prihvatljive, održive, da postoji reciprocitet osvojenih glasova."

Na novinarsku konstataciju da javnost voli zabilježiti takve trenutke te da se stječe dojam da se nešto skriva, odgovorio je: "Prvotno nisu bili predviđeni mediji, nije bilo potrebe za javnošću. Niti jedan koalicijski sporazum nije bio vidljiv javnosti, ne znamo detalje (ranijeg op.a) sporazuma MOST-a i HDZ-a."

Na pitanje je li išta od svjetonazorskih pitanja ušlo u program Vlade, rekao je da jest. "Pomalo mi u uho ulazi kolega na stubištu koji priča s dozom nerazumijevanja o tome što je to. Uvodi se zabuna, pokušava se građane zbuniti da HDZ tvrdi da će sve ostati po starome, a DP tvrdi da će sve promijeniti. Ne, to nije tema. Forma od otprilike 20 posto našeg udjela u novoj Vladi reflektirat će se na sve stavke, pa i na program, uključujući i svjetonazorska pitanja."

O tome je li prihvaćen svjetonazorski zahtjev DP-a da se otvori Muzej komunističkog terora, rekao je da su prioriteti DP-a prvo demografija, potom poljoprivreda, a onda i Muzej protiv totalitarnih režima.

Govorio je i o tome jesu li se Mario Radić i Plenković posvađali oko javnih poduzeća? "Odakle sad ta fama? I sam sam bio iznenađen da Radić ipak nije bio u stanju doći na to mjesto (ministra gospodarstva op.a)".

Penava nije htio odgovoriti je li to zbog Pave Vujnovca i poručio je: "S Radićem pričajte o tome."

Komentirao je i hoće li biti problem što brat budućeg ministra gospodarstva Ante Šušnjar u plinskom biznisu u BiH.

" Molio bih vas da ne brkamo. Što se tiče brata Šušnjare, on već dugo prije nastanka PPD-a ima biznis punjenja boca; on puni boce i prodaje ih, one za kuhinje." O tome hoće li ministri imati repove u Vladi, odlučno kaže: "Dovoljno ste me upoznali na političkoj sceni. Svi imaju zeleno svjetlo i podignutu rampu da odrade kvalitetno posao. Onaj tko se ogriješi o zakone i stavi se ispred javnog interesa, bit će bivši i nadam se da takvih neće biti."